ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen የኢትዮጵያና አሜሪካ ብሔራዊ ጥቅሞች ሽኩቻ ለምን?Play11:44ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Dr Getachew Metaferia. Source: G.MetaferiaGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (11.02MB)Published 4 December 2021 at 1:47pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS ዶ/ር ጌታቸው መታፈሪያ - በሞርጋን ስቴት ዩኒቨርሲቲ የዓለም አቀፍ ግንኙነት ፕሮፌሰር፤ Ethiopia and the United States: History, Diplomacy, and Analysis መጽሐፍ ደራሲ በቅርቡ “Ethiopia and US Relations on a Rocky Path” በሚል ርዕስ ለንባብ ስላበቁት መጣጥፋቸው ይናገራሉ።Published 4 December 2021 at 1:47pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮችየኢትዮጵያና ዩናይትድ ስቴትስ ታሪካዊ ግንኙነት ጅማሮሻካራ ዲፕሎማሲያዊብሔራዊ ጥቅሞች ShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ