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የኢትዮጵያና አሜሪካ ብሔራዊ ጥቅሞች ሽኩቻ ለምን?

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Politics

Dr Getachew Metaferia. Source: G.Metaferia

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Published 4 December 2021 at 1:47pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ዶ/ር ጌታቸው መታፈሪያ - በሞርጋን ስቴት ዩኒቨርሲቲ የዓለም አቀፍ ግንኙነት ፕሮፌሰር፤ Ethiopia and the United States: History, Diplomacy, and Analysis መጽሐፍ ደራሲ በቅርቡ “Ethiopia and US Relations on a Rocky Path” በሚል ርዕስ ለንባብ ስላበቁት መጣጥፋቸው ይናገራሉ።

Published 4 December 2021 at 1:47pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች

  • የኢትዮጵያና ዩናይትድ ስቴትስ ታሪካዊ ግንኙነት ጅማሮ
  • ሻካራ ዲፕሎማሲያዊ
  • ብሔራዊ ጥቅሞች
     
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የሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድር

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በአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ

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"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ