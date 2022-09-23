"መንግሥትንና ሃይማኖትን ለማቃቃር የሞከረው የቢቱ እምነት ተከታይ ቡድንም ሆነ ግለሰብ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳለ አልሰማሁም" ዶ/ር አባ ኅሩይ ኤርሚያስ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen "መንግሥትንና ሃይማኖትን ለማቃቃር የሞከረው የቢቱ እምነት ተከታይ ቡድንም ሆነ ግለሰብ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳለ አልሰማሁም" ዶ/ር አባ ኅሩይ ኤርሚያስPlay18:37ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Dr Aba Hiruie Ermias. Credit: H.ErmiasGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (17.03MB)Published 23 September 2022 at 11:35am, updated 23 September 2022 at 11:40amBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS ዶ/ር አባ ኅሩይ ኤርሚያስ በሃምቡርግ ዩኒቨርሲቲ የኢትዮጵያ ጥናትና ምርምር ተመራማሪ ናቸው። በቅርቡ Journal of Afroasiatic Languages, History and Culture (JAAL) ላይ "Bitu of Ethiopia and His Hersey" በሚል ርዕስ መጣጥፋቸውን ለሕትመት አብቅተዋል። ቢቱ እንደምን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያንን ክርስቲያናዊ አስምህሮት ተፃርሮ ለመናፍቅነት እንደበቃ፣ በንጉሥ ዳዊትና ቤተሰቦቹ ዘንድ ስላሳደራቸው መንፈሳዊ ተፅዕኖዎችና ስላስከተላቸው መዘዞች ይናገራሉ።Published 23 September 2022 at 11:35am, updated 23 September 2022 at 11:40amBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮችእምነትና ተቃርኖበአባ ጊዮርጊስ ላይ የደረሱ በደሎችየፍትሕ መጓደልተጨማሪ ያድምጡ"ቢቱ ወልድ ያለ አብ ለፍርድ ይመጣል ብሎ ያስተማረው ትምህርት የክርስትናን እምነት የሚያናጋ ከባድ ክህደት ነው" ዶ/ር አባ ኅሩይ ኤርሚያስShareLatest podcast episodes"ኢትዮጵያን ጨምሮ አፍሪካ አቀፍ የምግብ ፖሊሲ እንዲወጣ እየሠራን ነው" ዶ/ር ሚሊየን በላይ"ከአካባቢ የአየር ንብረት ለውጥ የአካባቢ አየር ንብረት ቀውስ ውስጥ ነው ያለነው፤ ቋንቋችንን ማስተካከል የሚገባን ጊዜ ነው" ዶ/ር ሚሊየን በላይ"ቢቱ ወልድ ያለ አብ ለፍርድ ይመጣል ብሎ ያስተማረው ትምህርት የክርስትናን እምነት የሚያናጋ ከባድ ክህደት ነው" ዶ/ር አባ ኅሩይ ኤርሚያስዝክረ መታሰቢያ፤ "ዓለማየሁ እሸቴ - አዲስ አበባ ቤቴ"