"ቢቱ ወልድ ያለ አብ ለፍርድ ይመጣል ብሎ ያስተማረው ትምህርት የክርስትናን እምነት የሚያናጋ ከባድ ክህደት ነው" ዶ/ር አባ ኅሩይ ኤርሚያስ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen "ቢቱ ወልድ ያለ አብ ለፍርድ ይመጣል ብሎ ያስተማረው ትምህርት የክርስትናን እምነት የሚያናጋ ከባድ ክህደት ነው" ዶ/ር አባ ኅሩይ ኤርሚያስPlay13:52ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Dr Aba Hiruie Ermias. Credit: H.ErmiasGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (12.5MB)Published 18 September 2022 at 7:13pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS ዶ/ር አባ ኅሩይ ኤርሚያስ በሃምቡርግ ዩኒቨርሲቲ የኢትዮጵያ ጥናትና ምርምር ተመራማሪ ናቸው። በቅርቡ Journal of Afroasiatic Languages, History and Culture (JAAL) ላይ "Bitu of Ethiopia and His Hersey" በሚል ርዕስ መጣጥፋቸውን ለሕትመት አብቅተዋል። ቢቱ እንደምን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያንን ክርስቲያናዊ አስምህሮት ተፃርሮ ለመናፍቅነት እንደበቃ ያስረዳሉ።Published 18 September 2022 at 7:13pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮችቢቱ ማን ነው?ተፃራሪ እምነቶችምስጢረ መፅሐፍ / መፅሐፈ ነገርShareLatest podcast episodesዝክረ መታሰቢያ፤ "ዓለማየሁ እሸቴ - አዲስ አበባ ቤቴ""አውስትራሊያውያን ጥሬ ክትፎ እያዘዙን መብላት ለምደዋል" ወርቅነህ ባይህ"በአዲሱ ዓመት የአዝማሪዎች መፍለቂያ በሆነችው ቡርቧቅስ - ጎንደር የአዝማሪ ፌስቲቫል ለማድረግ ተነስተናል" አቶ ቻላቸው ዳኘውአውስትራሊያ ውስጥ የእንግሊዝ ዘውዳዊ አገዛዝ ሚና ምንድነው?