ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

" በግራ ደረት በኩል የሚሰሙ የልብ ህመም ምልክቶችን ችላ ማለት ለድንገተኛ ህልፈተ ህይወት ሊያጋልጥ ይችላል ። " - ዶ / ር ልሳነማርያም ጠንክር

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Dr Lesanemariam Tenkir Source: L.Tenkir

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Published 1 July 2022 at 3:31am, updated 1 July 2022 at 3:48am
Presented by Martha Tsegaw
Source: SBS

ዶ/ ር ልሳነማርያም ጠንክር በደቡብ ካሊፎርንያ የግል ተቋም የልብ ሀኪም እንደሚያሳስቡት ከሆነ በልብ ህመም ሳቢያ ሰዎች ከ 3 እስከ 5 ደቂቃ ትንፋሻቸው ከተቋረጠ ለህልፈት ሊዳረጉ ይችላሉ ። ስለሆነም ራሳቸውን የሳቱ ሰዎችን በፍጥነት ደረታቸውን በመጫን እና በአፋቸው አየርን በመስጠት ህይወታቸውን መታደግ ይቻላል ።

Published 1 July 2022 at 3:31am, updated 1 July 2022 at 3:48am
Presented by Martha Tsegaw
Source: SBS
አንኳሮች

  • የልብ ድካም ህመም ስሜቶች
  • አንዳንድ ምልክቶች በሴቶች እና ወንዶች ላይ ለምን የተለየዪ ይሆናሉ ?
  • የልብ ድካም ያለባቸው ምን ጥንቃቄን ማድረግ አለባቸው ?
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