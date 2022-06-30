" በግራ ደረት በኩል የሚሰሙ የልብ ህመም ምልክቶችን ችላ ማለት ለድንገተኛ ህልፈተ ህይወት ሊያጋልጥ ይችላል ። " - ዶ / ር ልሳነማርያም ጠንክር

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen " በግራ ደረት በኩል የሚሰሙ የልብ ህመም ምልክቶችን ችላ ማለት ለድንገተኛ ህልፈተ ህይወት ሊያጋልጥ ይችላል ። " - ዶ / ር ልሳነማርያም ጠንክርPlay18:11ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Dr Lesanemariam Tenkir Source: L.TenkirGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (19.3MB)Published 1 July 2022 at 3:31am, updated 1 July 2022 at 3:48amPresented by Martha TsegawSource: SBS ዶ/ ር ልሳነማርያም ጠንክር በደቡብ ካሊፎርንያ የግል ተቋም የልብ ሀኪም እንደሚያሳስቡት ከሆነ በልብ ህመም ሳቢያ ሰዎች ከ 3 እስከ 5 ደቂቃ ትንፋሻቸው ከተቋረጠ ለህልፈት ሊዳረጉ ይችላሉ ። ስለሆነም ራሳቸውን የሳቱ ሰዎችን በፍጥነት ደረታቸውን በመጫን እና በአፋቸው አየርን በመስጠት ህይወታቸውን መታደግ ይቻላል ።Published 1 July 2022 at 3:31am, updated 1 July 2022 at 3:48amPresented by Martha TsegawSource: SBSአንኳሮችየልብ ድካም ህመም ስሜቶች አንዳንድ ምልክቶች በሴቶች እና ወንዶች ላይ ለምን የተለየዪ ይሆናሉ ?የልብ ድካም ያለባቸው ምን ጥንቃቄን ማድረግ አለባቸው ?ShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ