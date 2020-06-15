“የዘረመል ምሕንድስና ለምግብ ዋስትና ይሆናል በሚለው አልስማማም፤እንዲያውም ልመና ውስጥ ነው የምንገባው” - ሎሬየት ዶ/ር መላኩ ወረደ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen “የዘረመል ምሕንድስና ለምግብ ዋስትና ይሆናል በሚለው አልስማማም፤እንዲያውም ልመና ውስጥ ነው የምንገባው” - ሎሬየት ዶ/ር መላኩ ወረደPlay15:48ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Laureate Dr Melaku Werede Source: Courtesy of BGMO and RLHAGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (28.95MB)Published 15 June 2020 at 12:25pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS ሎሬየት ዶ/ር መላኩ ወረደ በዓለም ምርጥ የተባለ የዘር ባንክ ኢትዮጵያ ውስጥ አቁመዋል። ለካናዳው Unitarian Service Committee (USC/Canada) ገዲብ አማካሪና መሥራች አባል ለሆኑበት Ethio-Organic Seed Action የክብር ጠባቂ ናቸው።Published 15 June 2020 at 12:25pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮችየዘረመል ምሕንድስና ጥቅምና ጉዳቶችየምግብ ዋስትናአማራጭ የፖሊሲ ምክረ ሃሳቦችShareLatest podcast episodes"የሙዚቃዬ መነሻዬ አስቴር አወቀ ናት፤ከሙዚቃ መቼም አልለይም"ድምፃዊት ስንታየሁ በላይወጣት ድምፃዊት ስንታየሁ በላይ፤ከፋና ራያ የባሕል ቡድን እስከ "ፀደይ" ገሚስ አልበም"እምነታችን የፀና ሆኖ እንድንጠብቅ አደራ እላለሁ፤እንኳን ሁላችንንም ለልደቱ አደረሰን"አቡነ ሙሴ"የገናን በዓል ስናከብር አገራችን ኢትዮጵያን፣የተሰደዱትን፣መጠለያ አጥተውና ተቸግረው ያሉትን በፀሎት እያሰብን መሆን አለበት"መልአከ ፀሐይ መንግሥቱ