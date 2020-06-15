ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

“የዘረመል ምሕንድስና ለምግብ ዋስትና ይሆናል በሚለው አልስማማም፤እንዲያውም ልመና ውስጥ ነው የምንገባው” - ሎሬየት ዶ/ር መላኩ ወረደ

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Interview with Dr Melaku Werede

Laureate Dr Melaku Werede Source: Courtesy of BGMO and RLHA

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Published 15 June 2020 at 12:25pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ሎሬየት ዶ/ር መላኩ ወረደ በዓለም ምርጥ የተባለ የዘር ባንክ ኢትዮጵያ ውስጥ አቁመዋል። ለካናዳው Unitarian Service Committee (USC/Canada) ገዲብ አማካሪና መሥራች አባል ለሆኑበት Ethio-Organic Seed Action የክብር ጠባቂ ናቸው።

Published 15 June 2020 at 12:25pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች

  • የዘረመል ምሕንድስና ጥቅምና ጉዳቶች
  • የምግብ ዋስትና
  • አማራጭ የፖሊሲ ምክረ ሃሳቦች
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