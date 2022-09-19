"ኢትዮጵያን ጨምሮ አፍሪካ አቀፍ የምግብ ፖሊሲ እንዲወጣ እየሠራን ነው" ዶ/ር ሚሊየን በላይ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen "ኢትዮጵያን ጨምሮ አፍሪካ አቀፍ የምግብ ፖሊሲ እንዲወጣ እየሠራን ነው" ዶ/ር ሚሊየን በላይPlay15:04ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Dr Million Belay. Credit: M.BelayGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (13.33MB)Published 19 September 2022 at 6:38pm, updated 19 September 2022 at 6:42pmBy Demeke KebedeSource: SBS ዶ/ር ሚሊየን በላይ - በአፍሪካ የምግብ ሉዓላዊነት ኅብረት (AFSA) ዋና አስተባባሪ፤ ስለ ኅብረቱ አኅጉር አቀፍ የፖሊሲ ቀረፃ፣ ከገበሬዎችና መንግሥታት ጋር ስላለው ግብራዊ ትስስሮሽ፣ የግብርና መልካም አስተዳደርና የግንዛቤ ማስጨበጫ እንቅስቃሴዎች ያስረዳሉ።Published 19 September 2022 at 6:38pm, updated 19 September 2022 at 6:42pmBy Demeke KebedeSource: SBSአንኳሮችየምግብ ፖሊሲCOP27 ዓለም አቀፍ የአየር ንብረት ለውጥ ጉባኤመልካ ኢትዮጵያተጨማሪ ያድምጡ"ከአካባቢ የአየር ንብረት ለውጥ የአካባቢ አየር ንብረት ቀውስ ውስጥ ነው ያለነው፤ ቋንቋችንን ማስተካከል የሚገባን ጊዜ ነው" ዶ/ር ሚሊየን በላይShareLatest podcast episodes"ከአካባቢ የአየር ንብረት ለውጥ የአካባቢ አየር ንብረት ቀውስ ውስጥ ነው ያለነው፤ ቋንቋችንን ማስተካከል የሚገባን ጊዜ ነው" ዶ/ር ሚሊየን በላይ"ቢቱ ወልድ ያለ አብ ለፍርድ ይመጣል ብሎ ያስተማረው ትምህርት የክርስትናን እምነት የሚያናጋ ከባድ ክህደት ነው" ዶ/ር አባ ኅሩይ ኤርሚያስዝክረ መታሰቢያ፤ "ዓለማየሁ እሸቴ - አዲስ አበባ ቤቴ""አውስትራሊያውያን ጥሬ ክትፎ እያዘዙን መብላት ለምደዋል" ወርቅነህ ባይህ