ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

"ኢትዮጵያን ጨምሮ አፍሪካ አቀፍ የምግብ ፖሊሲ እንዲወጣ እየሠራን ነው" ዶ/ር ሚሊየን በላይ

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Dr Million Belay. Credit: M.Belay

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Published 19 September 2022 at 6:38pm, updated 19 September 2022 at 6:42pm
By Demeke Kebede
Source: SBS

ዶ/ር ሚሊየን በላይ - በአፍሪካ የምግብ ሉዓላዊነት ኅብረት (AFSA) ዋና አስተባባሪ፤ ስለ ኅብረቱ አኅጉር አቀፍ የፖሊሲ ቀረፃ፣ ከገበሬዎችና መንግሥታት ጋር ስላለው ግብራዊ ትስስሮሽ፣ የግብርና መልካም አስተዳደርና የግንዛቤ ማስጨበጫ እንቅስቃሴዎች ያስረዳሉ።

Published 19 September 2022 at 6:38pm, updated 19 September 2022 at 6:42pm
By Demeke Kebede
Source: SBS
አንኳሮች
  • የምግብ ፖሊሲ
  • COP27 ዓለም አቀፍ የአየር ንብረት ለውጥ ጉባኤ
  • መልካ ኢትዮጵያ
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