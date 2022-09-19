ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

"ከአካባቢ የአየር ንብረት ለውጥ የአካባቢ አየር ንብረት ቀውስ ውስጥ ነው ያለነው፤ ቋንቋችንን ማስተካከል የሚገባን ጊዜው ነው" ዶ/ር ሚሊየን በላይ

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Dr Million Belay. Credit: M.Belay

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Published 19 September 2022 at 5:43pm
By Demeke Kebede
Source: SBS

ዶ/ር ሚሊየን በላይ - በአፍሪካ የምግብ ሉዓላዊነት ኅብረት (AFSA) ዋና አስተባባሪ፤ ስለ ኅብረቱ አመሠራረት፣ ወቅታዊ እንቅስቃሴዎችና ሰሞኑን ለአመራር ክህሎትና አስተዋፅዖዎቻቸው ስለተበረከተላቸው አኅጉራዊ ሽልማት እንደምን እንደበቁ ይናገራሉ።

Published 19 September 2022 at 5:43pm
By Demeke Kebede
Source: SBS
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  • አግሮ - ኢኮሎጂ
  • የምግብ እጥረት አስባቦች በአፍሪካ
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