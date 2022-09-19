"ከአካባቢ የአየር ንብረት ለውጥ የአካባቢ አየር ንብረት ቀውስ ውስጥ ነው ያለነው፤ ቋንቋችንን ማስተካከል የሚገባን ጊዜው ነው" ዶ/ር ሚሊየን በላይ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen "ከአካባቢ የአየር ንብረት ለውጥ የአካባቢ አየር ንብረት ቀውስ ውስጥ ነው ያለነው፤ ቋንቋችንን ማስተካከል የሚገባን ጊዜው ነው" ዶ/ር ሚሊየን በላይPlay16:54ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Dr Million Belay. Credit: M.BelayGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (14.9MB)Published 19 September 2022 at 5:43pmBy Demeke KebedeSource: SBS ዶ/ር ሚሊየን በላይ - በአፍሪካ የምግብ ሉዓላዊነት ኅብረት (AFSA) ዋና አስተባባሪ፤ ስለ ኅብረቱ አመሠራረት፣ ወቅታዊ እንቅስቃሴዎችና ሰሞኑን ለአመራር ክህሎትና አስተዋፅዖዎቻቸው ስለተበረከተላቸው አኅጉራዊ ሽልማት እንደምን እንደበቁ ይናገራሉ።Published 19 September 2022 at 5:43pmBy Demeke KebedeSource: SBSአንኳሮችየአየር ንብረት ለውጥአግሮ - ኢኮሎጂየምግብ እጥረት አስባቦች በአፍሪካShareLatest podcast episodes"ቢቱ ወልድ ያለ አብ ለፍርድ ይመጣል ብሎ ያስተማረው ትምህርት የክርስትናን እምነት የሚያናጋ ከባድ ክህደት ነው" ዶ/ር አባ ኅሩይ ኤርሚያስዝክረ መታሰቢያ፤ "ዓለማየሁ እሸቴ - አዲስ አበባ ቤቴ""አውስትራሊያውያን ጥሬ ክትፎ እያዘዙን መብላት ለምደዋል" ወርቅነህ ባይህ"በአዲሱ ዓመት የአዝማሪዎች መፍለቂያ በሆነችው ቡርቧቅስ - ጎንደር የአዝማሪ ፌስቲቫል ለማድረግ ተነስተናል" አቶ ቻላቸው ዳኘው