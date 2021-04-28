“የኮሮናቫይረስ ወረርሽኝን ለመከላከል አገራችንን ከምንጊዜውም በላይ መርዳት ያለብን ጊዜ ነው” - ዶ/ር ሚዛን ኪሮስ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen “የኮሮናቫይረስ ወረርሽኝን ለመከላከል አገራችንን ከምንጊዜውም በላይ መርዳት ያለብን ጊዜ ነው” - ዶ/ር ሚዛን ኪሮስPlay17:30ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Dr Mizan Kiros. Source: M.KirosGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (15.29MB)Published 28 April 2021 at 6:17pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS ዶ/ር ሚዛን ኪሮስ - በኢትዮጵያ ጤና ሚኒስቴር የኮቨድ-19 ብሔራዊ ግብረ ኃይል አስተባባሪ፤ ኢትዮጵያ ውስጥ እየተስፋፋ ስላለው የኮሮናቫይረስ ወረርሽኝ አሳሳቢነት፣ ክትባትና ከባሕር ማዶ ነዋሪ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን የሚጠበቁ አስተዋፅዖዎችን አስመልክተው ይናገራሉ።Published 28 April 2021 at 6:17pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisementየክትባት ክተባ ሂደት የኮሮናቫይረስ ወረርሽኝን ለመከላከል የባሕር ማዶ ነዋሪ ኢትዮጵያውያን አስተዋፅዖዎችና የሚጠበቁ ሚናዎችከባሕር ማዶ ወደ አገር ቤት ለገቡና ለሚሔዱ ኢትዮጵያውያን ምክረ ሃሳብShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ