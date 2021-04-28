ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

“የኮሮናቫይረስ ወረርሽኝን ለመከላከል አገራችንን ከምንጊዜውም በላይ መርዳት ያለብን ጊዜ ነው” - ዶ/ር ሚዛን ኪሮስ

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Dr Mizan Kiros

Dr Mizan Kiros. Source: M.Kiros

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Published 28 April 2021 at 6:17pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ዶ/ር ሚዛን ኪሮስ - በኢትዮጵያ ጤና ሚኒስቴር የኮቨድ-19 ብሔራዊ ግብረ ኃይል አስተባባሪ፤ ኢትዮጵያ ውስጥ እየተስፋፋ ስላለው የኮሮናቫይረስ ወረርሽኝ አሳሳቢነት፣ ክትባትና ከባሕር ማዶ ነዋሪ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን የሚጠበቁ አስተዋፅዖዎችን አስመልክተው ይናገራሉ።

Published 28 April 2021 at 6:17pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች

 

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  • የክትባት ክተባ ሂደት
  •  የኮሮናቫይረስ ወረርሽኝን ለመከላከል የባሕር ማዶ ነዋሪ ኢትዮጵያውያን አስተዋፅዖዎችና የሚጠበቁ ሚናዎች
  • ከባሕር ማዶ ወደ አገር ቤት ለገቡና ለሚሔዱ ኢትዮጵያውያን ምክረ ሃሳብ
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