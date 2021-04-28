ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

“ባለፈው ወር በአማካይ በቀን እስከ ሁለት ሺህ ሰዎች በቫይረሱ ሲያዙ፤ አንድ ሺህ ፅኑ ህሙማን ሬኮርድ አድርገናል” - ዶ/ር ሚዛን ኪሮስ

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It is revealed that the majority of COVID infected people in Victoria are young people

Medical staff check the monitor for the status of a patient infected with COVID-19 at the Intensive Care Unit (ICU). Source: Getty

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Published 28 April 2021 at 2:48pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ዶ/ር ሚዛን ኪሮስ - በኢትዮጵያ ጤና ሚኒስቴር የኮቨድ-19 ብሔራዊ ግብረ ኃይል አስተባባሪ፤ ኢትዮጵያ ውስጥ እየተስፋፋ ስላለው የኮሮናቫይረስ ወረርሽኝ አሳሳቢነት ያስገነዝባሉ።

Published 28 April 2021 at 2:48pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች

 

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  • በቀን በአማካይ በኮሮናቫይረስ ተጠቅተው ለሞት የሚዳረጉ ህሙማን ቁጥር
  •  የኮሮናቫይረስ ወረርሽኝ ህዝባዊ ግንዛቤ ደረጃዎች
  • ጥናታዊ ግኝቶችና የመከላከል ዘመቻዎች
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