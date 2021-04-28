“ባለፈው ወር በአማካይ በቀን እስከ ሁለት ሺህ ሰዎች በቫይረሱ ሲያዙ፤ አንድ ሺህ ፅኑ ህሙማን ሬኮርድ አድርገናል” - ዶ/ር ሚዛን ኪሮስ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen “ባለፈው ወር በአማካይ በቀን እስከ ሁለት ሺህ ሰዎች በቫይረሱ ሲያዙ፤ አንድ ሺህ ፅኑ ህሙማን ሬኮርድ አድርገናል” - ዶ/ር ሚዛን ኪሮስPlay21:06ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Medical staff check the monitor for the status of a patient infected with COVID-19 at the Intensive Care Unit (ICU). Source: GettyGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (18.33MB)Published 28 April 2021 at 2:48pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS ዶ/ር ሚዛን ኪሮስ - በኢትዮጵያ ጤና ሚኒስቴር የኮቨድ-19 ብሔራዊ ግብረ ኃይል አስተባባሪ፤ ኢትዮጵያ ውስጥ እየተስፋፋ ስላለው የኮሮናቫይረስ ወረርሽኝ አሳሳቢነት ያስገነዝባሉ።Published 28 April 2021 at 2:48pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisementበቀን በአማካይ በኮሮናቫይረስ ተጠቅተው ለሞት የሚዳረጉ ህሙማን ቁጥር የኮሮናቫይረስ ወረርሽኝ ህዝባዊ ግንዛቤ ደረጃዎችጥናታዊ ግኝቶችና የመከላከል ዘመቻዎችShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ