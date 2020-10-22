“ኢትዮጵያ ከእኔ አትወጣም፤ እኔም ከኢትዮጵያ አልወጣም። ደሜ ውስጥ የሚፈሰው ኢትዮጵያዊነት ነው” - ዶ/ር መሐመድ አላአሚን ኑርሁሴይን

Interview with Dr Mohammed Nurhussein

Dr Mohammed A. Nurhussein Source: Supplied

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ዶ/ር ኮ/ል መሐመድ አላሚን ኑርሁሴይን፤ በቅርቡ ግለ ታሪካቸውን አካትቶ በቀይ ባሕር አሳታሚ ድርጅት ለሕትመት ስለበቃው “Made in Ethiopia” መጽሐፋቸው ይናገራሉ።

አንኳሮች

 

  • ከአድዋ - ጎንደር - አዲስ አበባ
  • ከቄስ ትምህርት ቤት እስከ ሐረር ጦር አካዳሚ
  • ሙስሊምነት በ “ክርስቲያን ደሴት”
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" የረመዳን ጾም ከፈጣሪያችን ምህረትን የምንለምንበት ለተቸገሩ እጃችንን የምንዘረጋበት በጋራ የምናመልክበት ወቅት ነው ። " ሼክ አብዱራህማን ሐጂ ከቢር

Brave Fireman of a Burning Building and Holds Saved boy in His Arms. Open fire and one Firefighter in the Background.

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