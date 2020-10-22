“ኢትዮጵያ ከእኔ አትወጣም፤ እኔም ከኢትዮጵያ አልወጣም። ደሜ ውስጥ የሚፈሰው ኢትዮጵያዊነት ነው” - ዶ/ር መሐመድ አላአሚን ኑርሁሴይን

“ኢትዮጵያ ከእኔ አትወጣም፤ እኔም ከኢትዮጵያ አልወጣም። ደሜ ውስጥ የሚፈሰው ኢትዮጵያዊነት ነው” - ዶ/ር መሐመድ አላአሚን ኑርሁሴይንPlay24:30Dr Mohammed A. Nurhussein Source: SuppliedGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (19.96MB) ዶ/ር ኮ/ል መሐመድ አላሚን ኑርሁሴይን፤ በቅርቡ ግለ ታሪካቸውን አካትቶ በቀይ ባሕር አሳታሚ ድርጅት ለሕትመት ስለበቃው “Made in Ethiopia” መጽሐፋቸው ይናገራሉ።አንኳሮች ከአድዋ - ጎንደር - አዲስ አበባከቄስ ትምህርት ቤት እስከ ሐረር ጦር አካዳሚሙስሊምነት በ “ክርስቲያን ደሴት”ShareLatest podcast episodes" የረመዳን ጾም ከፈጣሪያችን ምህረትን የምንለምንበት ለተቸገሩ እጃችንን የምንዘረጋበት በጋራ የምናመልክበት ወቅት ነው ። " ሼክ አብዱራህማን ሐጂ ከቢርበቤትዎ ከእሳት አደጋ ይጠበቁ ፤ በአውስትራሊያ ህይወትን ከሚያጠፉ የተፈጥሮ አደጋዎች እንዴት መከላከል ይቻላልየአውስትራሊያን የመንጃ ፈቃድ እንዴት ማግኘት ይቻላል?ኒው ሳውዝ ዌይልስ፤ምርጫ 2023