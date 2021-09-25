“አንደኛው የምርምሬ ዓላማ የአንድን ሰው በአንጀት ካንሰር ተያዥነት በኮምፒዩተር በተደገፈ ዘዴ ቀድሞ መተንበይ ማስቻል ነው” ዶ/ር ሞላ መሰለ ዋሴ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen “አንደኛው የምርምሬ ዓላማ የአንድን ሰው በአንጀት ካንሰር ተያዥነት በኮምፒዩተር በተደገፈ ዘዴ ቀድሞ መተንበይ ማስቻል ነው” ዶ/ር ሞላ መሰለ ዋሴPlay15:59ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Dr Molla Mesele Wassie. Source: MM.WassieGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (13.99MB)Published 25 September 2021 at 2:10pm, updated 25 September 2021 at 2:13pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS ዶ/ር ሞላ መሰለ ዋሴ - በፊሊንደርስ ዩኒቨርሲቲ የካንሰር ኢፒዲሚዮሎጂ ተመራማሪ፤ ከአውስትራሊያ መንግሥት ብሔራዊ ጤናና የሕክምና ምርምር ምክር ቤት ለምርምር ማካሄጃ ስላገኙት የ $650,740 ድጎማና የምርምር ትኩረት አቅጣጫቸውን አስመልክተው ይናገራሉ።Published 25 September 2021 at 2:10pm, updated 25 September 2021 at 2:13pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisement የአንጀት ካንሰር ምርምርየአንጀት ካንሰር ገዳይነት ደረጃየአንጀት ካንሰር ተጋላጭነት ምልክቶችና ቅድመ መከላከልShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ