ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

“አንደኛው የምርምሬ ዓላማ የአንድን ሰው በአንጀት ካንሰር ተያዥነት በኮምፒዩተር በተደገፈ ዘዴ ቀድሞ መተንበይ ማስቻል ነው” ዶ/ር ሞላ መሰለ ዋሴ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

Dr Molla Mesele Wassie.

Dr Molla Mesele Wassie. Source: MM.Wassie

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 25 September 2021 at 2:10pm, updated 25 September 2021 at 2:13pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ዶ/ር ሞላ መሰለ ዋሴ - በፊሊንደርስ ዩኒቨርሲቲ የካንሰር ኢፒዲሚዮሎጂ ተመራማሪ፤ ከአውስትራሊያ መንግሥት ብሔራዊ ጤናና የሕክምና ምርምር ምክር ቤት ለምርምር ማካሄጃ ስላገኙት የ $650,740 ድጎማና የምርምር ትኩረት አቅጣጫቸውን አስመልክተው ይናገራሉ።

Published 25 September 2021 at 2:10pm, updated 25 September 2021 at 2:13pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች

 

Advertisement
  •  የአንጀት ካንሰር ምርምር
  • የአንጀት ካንሰር ገዳይነት ደረጃ
  • የአንጀት ካንሰር ተጋላጭነት ምልክቶችና ቅድመ መከላከል
Share

Latest podcast episodes

Melbourne Cup

የሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድር

The logo of the African Union (AU) is seen at the entrance of the AU headquarters.jpg

በአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ

Abune Petros.jpg

"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ

PIC SImET.jpg

"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ