"ከልጆቻችን ተለይተን ብዙ ገንዘብ ሠርተን ወደ ቤት ስንመጣ፤ ልጆቻችንን ገንዘብ ሳናደርጋቸው እንቀራለን፤ እንዲርቁን እናደርጋለን" ዶ/ር ሙላቱ በላይነህ

"ከልጆቻችን ተለይተን ብዙ ገንዘብ ሠርተን ወደ ቤት ስንመጣ፤ ልጆቻችንን ገንዘብ ሳናደርጋቸው እንቀራለን፤ እንዲርቁን እናደርጋለን" ዶ/ር ሙላቱ በላይነህPlay13:11Dr Mulatu Belayneh. Credit: M.BelaynehGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (7.32MB) ዶ/ር ሙላቱ በላይነህ የናታን የጋብቻና ምክር አገልግሎት መሥራች፣ ሥራ አስኪያጅና ደራሲ ናቸው። ከአገረ አሜሪካ ወደ ሲድኒ አውስትራሊያ መጥተው ሰሞኑን እየሰጡ ስላለው "ወላጆችን ማዕከል ያደረገ ተግባረ አልኅቆት" ስልጠና ይዘቶችና ፋይዳዎች ይናገራሉ።አንኳሮችየተግባረ አልኅቆት ስልጠና ለወላጆችየወላጅነት ኃላፊነቶችልጆችን ተረድቶ የማሳደግ ብልሃትShareLatest podcast episodes"ናፍቆት የድሬዳዋ ሳምንት" እየተከበረ ነውበፊፋ የሴቶች የዓለም ዋንጫ ግጥሚያ ደቡብ አፍሪካና ስዊድን ዛሬ ይጋጠማሉ# 10 How to talk about possibilities | Australia on Eurovisionጠቅላይ ሚኒስትር አንቶኒ አልባኒዚ የተቃዋሚ ቡድኑ ለድምፅ ለፓርላማ ድጋፍ ነፈጋ በሕዝበ ውሳኔው ላይ አሉታዊ ተፅዕኖ እንዳለው አመላከቱ