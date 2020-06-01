ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

“ሜክሲኮ ለዓለም በቆሎን እንደሰጠች፤ ኢትዮጵያ ማሽላን ለዓለም አበርክታለች” - ዶ/ር ረጋሳ ፈይሳ

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Regassa Feyissa

Dr Regassa Feyissa (L) Source: Courtesy of RF

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Published 1 June 2020 at 6:28pm, updated 1 June 2020 at 6:31pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ዶ/ር ረጋሳ ፈይሳ - የተቀናጀ የግብርና ብዝሃ ሕይወት ልማትና የዘር ዋስትና ፕሮግራም መሥራችና ዳይሬክተር።

Published 1 June 2020 at 6:28pm, updated 1 June 2020 at 6:31pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች

  • የተቀናጀ የግብርና ብዝሃ ሕይወት ልማትና የዘር ዋስትና ፕሮግራም ተልዕኮና ግቦች
  • በዓለም ላይ ያሉ ማሽላዎች በሙሉ ደቡብ ወሎ ውስጥ ይገኛሉ
  • የሠው ሰራሽ የምግብ ምርቶች አሳስቢነት
 

 

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