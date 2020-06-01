“ሜክሲኮ ለዓለም በቆሎን እንደሰጠች፤ ኢትዮጵያ ማሽላን ለዓለም አበርክታለች” - ዶ/ር ረጋሳ ፈይሳ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen “ሜክሲኮ ለዓለም በቆሎን እንደሰጠች፤ ኢትዮጵያ ማሽላን ለዓለም አበርክታለች” - ዶ/ር ረጋሳ ፈይሳPlay18:03ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Dr Regassa Feyissa (L) Source: Courtesy of RFGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (33.08MB)Published 1 June 2020 at 6:28pm, updated 1 June 2020 at 6:31pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS ዶ/ር ረጋሳ ፈይሳ - የተቀናጀ የግብርና ብዝሃ ሕይወት ልማትና የዘር ዋስትና ፕሮግራም መሥራችና ዳይሬክተር።Published 1 June 2020 at 6:28pm, updated 1 June 2020 at 6:31pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮችየተቀናጀ የግብርና ብዝሃ ሕይወት ልማትና የዘር ዋስትና ፕሮግራም ተልዕኮና ግቦችበዓለም ላይ ያሉ ማሽላዎች በሙሉ ደቡብ ወሎ ውስጥ ይገኛሉየሠው ሰራሽ የምግብ ምርቶች አሳስቢነት ShareLatest podcast episodes"የሙዚቃዬ መነሻዬ አስቴር አወቀ ናት፤ከሙዚቃ መቼም አልለይም"ድምፃዊት ስንታየሁ በላይወጣት ድምፃዊት ስንታየሁ በላይ፤ከፋና ራያ የባሕል ቡድን እስከ "ፀደይ" ገሚስ አልበም"እምነታችን የፀና ሆኖ እንድንጠብቅ አደራ እላለሁ፤እንኳን ሁላችንንም ለልደቱ አደረሰን"አቡነ ሙሴ"የገናን በዓል ስናከብር አገራችን ኢትዮጵያን፣የተሰደዱትን፣መጠለያ አጥተውና ተቸግረው ያሉትን በፀሎት እያሰብን መሆን አለበት"መልአከ ፀሐይ መንግሥቱ