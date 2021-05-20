ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

ምርጫ 2013“ኢትዮጵያውያን እንደ ሰው፣ እንደ ዜጋ፤ ይህን የደም ዘመን ማብቃት መቻል አለብን” ዶ/ር ሰይፈሥላሴ አያሌው

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Dr Seife-Selassie Ayalew.

Dr Seife-Selassie Ayalew. Source: SS.Ayalew

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Published 20 May 2021 at 4:50pm, updated 20 May 2021 at 4:57pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ዶ/ር ሰይፈሥላሴ አያሌው - የእናት ፓርቲ ተጠባባቂ ፕሬዚደንት ናቸው። አገር አቀፍ ፓርቲያቸው ከተመሠረተ ከአንድ ዕንቁጣጣሽ ዕድሜ ባይኖረውም በዘንድሮው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ከብልፅናና ኢዜማ ፓርቲዎች ቀጥሎ 600 ዕጩ ተወዳዳሪዎችን በማቅረብ ሶስተኛው ትልቁ ፓርቲ ነው። ስለ ፓርቲያቸው የምሥረታ ሂደትና ዋነኛ ተልዕኮዎች ያስረዳሉ።

Published 20 May 2021 at 4:50pm, updated 20 May 2021 at 4:57pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች

 

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  • የእናት ፓርቲ ስያሜ
  • ለኢትዮጵያ ወቅታዊ ችግሮች አማራጭ የመፍትሔ ትልሞች
  • የአጭርና ረጅም ጊዜያት ብሔራዊ አጀንዳዎች
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