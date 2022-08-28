ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

"የሕዳሴ ግድብ ለአገር ከ7 እስከ 8 ቢሊየን ዶላር በዓመት ሊያስገባ እንደሚችል ይታመናል" ዶ/ር ሰሙ አያሌው

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Dr Semu Ayalew Moges. Credit: SA.Moges

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Published 28 August 2022 at 4:56pm, updated 28 August 2022 at 7:07pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ዶ/ር ሰሙ አያሌው ሞገስ፤ የውኃ ምሕንድስና አማካሪ፣ በኮኔክቲከት ዩኒቨርሲቲ የሲቪልና አካባቢ ጥበቃ ምሕንድስና የምርምር ተባባሪ ፕሮፌሰርና የዳላስ ከተማ ሃይድሮሎጂስት፤ የታላቁ ሕዳሴ ግድብ ሁለተኛ ተርባይን የኃይል ምንጭ ጅማሮና የሶስተኛው ዙር ውኃ ሙሌት ፋዳዎችን አስመልክተው ያስረዳሉ።

Published 28 August 2022 at 4:56pm, updated 28 August 2022 at 7:07pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
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  • የሕዳሴ ግድብ ፕሮጄክት ሂደትና እንቅስቃሴዎች
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"በተለያየ ጎራ የተሰለፈውን ሕዝባችንን የምለምነው ከሃፍረትና የእርስ በእርስ ግጭት መውጫችን የሕዳሴ ግድብ እስኪያበቃ አስተዋፅዖ እንድናደርግ ነው" ዶ/ር ሰሙ አያሌው

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