“አሜሪካ ኢትዮጵያ ላይ የጣለችው ማዕቀብ ተገቢ ነው” – ደጀን የማነ

ዶ/ር ሸሪፍ ሰይድ - በአውስትራሊያ ፌዴራል መንግሥት Clean Energy Regulator እና ደጀን የማነ - በኒው ሳውዝ ዌይልስ ዩኒቨርሲቲ ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎች ሶስተኛ ዲግሪ ተማሪ፤ ዩናይትድ ስቴትስ ኢትዮጵያ ላይ የጣለችውን የማዕቀብ ምክን ያቶች አንስተው ግለ አተያያቸውን ያንፀባርቃሉ።
Dr Sherif Seid (L) and Dejen Yemane (R). Source: S.Seid and D.Yemane
Published 5 June 2021 at 2:43pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
“የአሜሪካ ማዕቀብ ያለቦታው የመጣ ነው። የኤርትራ ሠራዊት ኢትዮጵያ ውስጥ የገባው በኢትዮጵያ መንግሥት ፈቃድ እንጂ በወራሪነት አይደለም። አሜሪካ ይኼን የመቃወም የሞራል ብቃቱም፤ የሕግ መሠረትም የላትም” – ዶ/ር ሸሪፍ ሰይድ
Published 5 June 2021 at 2:43pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
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