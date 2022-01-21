ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

"የትግራይና የፌዴራል መንግሥቱ፤ የሰላም አማራጭ ብቸኛው አማራጭ መሆኑን የተረዱ ይመስላሉ" ዶ/ር ፍሳሃ ኃይለ ተስፋይ

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Dr Sherif Seid (L) and Dr Fisaha Haile Tesfay. Source: Seid and Tesfay

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Published 21 January 2022 at 7:50pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

***ድርድር መደረግ የለበትም የሚሉ ሰዎች ደጋፊ አይደለሁም፤ ነገር ግን የፌዴራል መንግሥቱ በሕወሓት የተጣሱ ሁለት ሕገ መንግሥታዊ ደንቦችን ሳያስከብር የመደራደር ሕገ መንግሥታዊ መብት የለውም" ዶ/ር ሸሪፍ ሰይድ

Published 21 January 2022 at 7:50pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
ዶ/ር ሸሪፍ ሰይድ - በአውስትራሊያ ፌዴራል መንግሥት Clean Energy Regulator እና ዶ/ር ፍሳሃ ኃይለ ተስፋይ - በዲኪን ዩኒቨርሲቲ ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎች ተመራማሪ፤ ከተኩስ አቁም እስከ ድርድር ያሉ ሰላማዊ ሂደቶችን አስመልክተው ግለ አተያዮቸውን ያንፀባርቃሉ።   

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በአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ

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"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ