"የትግራይና የፌዴራል መንግሥቱ፤ የሰላም አማራጭ ብቸኛው አማራጭ መሆኑን የተረዱ ይመስላሉ" ዶ/ር ፍሳሃ ኃይለ ተስፋይ

ዶ/ር ሸሪፍ ሰይድ - በአውስትራሊያ ፌዴራል መንግሥት Clean Energy Regulator እና ዶ/ር ፍሳሃ ኃይለ ተስፋይ - በዲኪን ዩኒቨርሲቲ ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎች ተመራማሪ፤ ከተኩስ አቁም እስከ ድርድር ያሉ ሰላማዊ ሂደቶችን አስመልክተው ግለ አተያዮቸውን ያንፀባርቃሉ።
Dr Sherif Seid (L) and Dr Fisaha Haile Tesfay. Source: Seid and Tesfay
Published 21 January 2022 at 7:50pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
***ድርድር መደረግ የለበትም የሚሉ ሰዎች ደጋፊ አይደለሁም፤ ነገር ግን የፌዴራል መንግሥቱ በሕወሓት የተጣሱ ሁለት ሕገ መንግሥታዊ ደንቦችን ሳያስከብር የመደራደር ሕገ መንግሥታዊ መብት የለውም" ዶ/ር ሸሪፍ ሰይድ
Published 21 January 2022 at 7:50pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
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