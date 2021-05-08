ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

“ኢትዮጵያዊነት ማለት ፅናት ነው፤ በፅናታችን ፈተናዎቻችንን እንወጣለን ብዬ አምናለሁ” - ሰብለወርቅ ታደሰ

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Panel Discussion

Dr Sherif Seid (L) and Seblework Tadesse (R) Source: S.Seid and SW.Tadesse

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Published 8 May 2021 at 2:21pm, updated 8 May 2021 at 2:24pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ዶ/ር ሸሪፍ ሰይድ - በአውስትራሊያ ፌዴራል መንግሥት Clean Energy Regulator እና ወ/ሮ ሰብለወርቅ ታደሰ - በብሪስበን የደቡብ ማሕበረሰብ ሐብ ማኔጂንግ ዳይሬክተር፤ በወቅታዊው የኢትዮጵያ ጉዳዮች ላይ አተያያቸውን ያጋራሉ።

Published 8 May 2021 at 2:21pm, updated 8 May 2021 at 2:24pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
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"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ