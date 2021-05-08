“ኢትዮጵያዊነት ማለት ፅናት ነው፤ በፅናታችን ፈተናዎቻችንን እንወጣለን ብዬ አምናለሁ” - ሰብለወርቅ ታደሰ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen “ኢትዮጵያዊነት ማለት ፅናት ነው፤ በፅናታችን ፈተናዎቻችንን እንወጣለን ብዬ አምናለሁ” - ሰብለወርቅ ታደሰPlay16:30ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Dr Sherif Seid (L) and Seblework Tadesse (R) Source: S.Seid and SW.TadesseGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (14.74MB)Published 8 May 2021 at 2:21pm, updated 8 May 2021 at 2:24pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS ዶ/ር ሸሪፍ ሰይድ - በአውስትራሊያ ፌዴራል መንግሥት Clean Energy Regulator እና ወ/ሮ ሰብለወርቅ ታደሰ - በብሪስበን የደቡብ ማሕበረሰብ ሐብ ማኔጂንግ ዳይሬክተር፤ በወቅታዊው የኢትዮጵያ ጉዳዮች ላይ አተያያቸውን ያጋራሉ።Published 8 May 2021 at 2:21pm, updated 8 May 2021 at 2:24pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisementአሳሳቢና ተስፋ ሰጪ አገራዊ ጉዳዮችየአንድነት ጥያቄየውጪ ኃይላት ተፅዕኖዎች ገፊና ሳቢ ምክንያቶችShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ