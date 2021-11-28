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“የኖቤል ሰላም ሽልማት ለጠቅላይ ሚኒስትሩ የምዕራባውያን ቀብድ ሊሆን ይችላል፤ ሆኖም ካፒታሊዝምን የሚገዳደሩ መስለው መታየታቸው አሜሪካ ላይ ስጋት ያመጣ ይመስለኛል” ዶ/ር ሰለሞን አዲስ

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Politics

U.S. President Joe Biden (L) and Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed (R). Source: Getty

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Published 28 November 2021 at 12:14pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ዶ/ር ሰለሞን አዲስ ጌታሁን - በማዕከላዊ ሚሺጋን ዩኒቨርሲቲ የአፍሪካና አፍሪካውያን - አሜሪካውያን ታሪክ መምህር፤ የዩናይትድ ስቴትስና ኢትዮጵያን ግንኙነት ምሥረታና የውጥርት መነሾ ያሏቸውን ዕሳቤዎች ነቅሰው ያነሳሉ።

Published 28 November 2021 at 12:14pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
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