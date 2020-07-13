“አልኮል መቀነስና የተመጣጠነ ምግብ መመገብ በሽታን የመከላከል አቅማችንን ያዳብራል” - ዶ/ር ሱራፌል መላኩ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen “አልኮል መቀነስና የተመጣጠነ ምግብ መመገብ በሽታን የመከላከል አቅማችንን ያዳብራል” - ዶ/ር ሱራፌል መላኩPlay14:24ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Dr Surafel Melaku Source: SuppliedGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (26.39MB)Published 13 July 2020 at 1:53pmBy Martha TsegawSource: SBS ዶ/ር ሱራፌል መላኩ - በሞናሽ ዩኒቨርሲቲ የመድኃኒት ምርምር ተቋም፤ የጉበት ካንሰር ተመራማሪና የሥነ አመጋገብ ባለሙያ፤ በሙያቸው ዘርፍ እያካሄዱ ስላሉት ምርምር ይናገራሉ።Published 13 July 2020 at 1:53pmBy Martha TsegawSource: SBSአንኳሮችሥነ አመጋገብ በኮቪድ-19 ወቅትየባሕላዊ ምግብ ትሩፋቶችየፍራፍሬና ቅጠላ ቅጠል ምግቦች ጠቀሜታShareLatest podcast episodes"የሙዚቃዬ መነሻዬ አስቴር አወቀ ናት፤ከሙዚቃ መቼም አልለይም"ድምፃዊት ስንታየሁ በላይወጣት ድምፃዊት ስንታየሁ በላይ፤ከፋና ራያ የባሕል ቡድን እስከ "ፀደይ" ገሚስ አልበም"እምነታችን የፀና ሆኖ እንድንጠብቅ አደራ እላለሁ፤እንኳን ሁላችንንም ለልደቱ አደረሰን"አቡነ ሙሴ"የገናን በዓል ስናከብር አገራችን ኢትዮጵያን፣የተሰደዱትን፣መጠለያ አጥተውና ተቸግረው ያሉትን በፀሎት እያሰብን መሆን አለበት"መልአከ ፀሐይ መንግሥቱ