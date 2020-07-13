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“በምግብ ምክንያት የሚከሰት የስብ መከማቸት ወደ ጉበት ካንሰርነርት የመቀየር ደረጃ አለው” - ዶ/ር ሱራፌል መላኩ

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Interview with Dr Surafel Melaku

Dr Surafel Melaku Source: Supplied

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Published 13 July 2020 at 12:28pm, updated 13 July 2020 at 12:35pm
By Martha Tsegaw
Source: SBS

ዶ/ር ሱራፌል መላኩ - በሞናሽ ዩኒቨርሲቲ የመድኃኒት ምርምር ተቋም፤ የጉበት ካንሰር ተመራማሪና የሥነ አመጋገብ ባለሙያ፤ በሙያቸው ዘርፍ እያካሄዱ ስላሉት ምርምር ይናገራሉ።

Published 13 July 2020 at 12:28pm, updated 13 July 2020 at 12:35pm
By Martha Tsegaw
Source: SBS
አንኳሮች

  • ሥነ አመጋገብ
  • የጉበት ካንሰር
  • የምግብ እጥረት
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