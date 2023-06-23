"በማኅበረሰቡ ውስጥ 1 ነጥብ 5 ከማንሞላ አፍሪካውያን 35 በመቶ የእሥረኞች ቁጥር ከእኛ መሆኑ በእጅጉ ሊያሳስበን ይገባል" ዶ/ር ተበጀ ሞላ

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Dr Tebeje Molla. Credit: T.Molla

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ዶ/ር ተበጀ ሞላ፤ በዲከን ዩኒቨርሲቲ የትምህርት ፖሊሲና የማኅበራዊ ፍርትህ ተመራማሪና መምህር ናቸው። ሰሞኑን "Africa-born Communities Are Filling Critical Labour Market Gaps" በሚል ርዕስ ስለፃፉት መጣጥፋቸው ያስረዳሉ።

አንኳሮች
  • የሰብዓዊ ፕሮግራም ኮታ
  • የወጣት አፍሪካውያን እሥር ቁጥር ከፍተኛነት
  • የአፍሪካውያን - አውስትራሊያውያን የሥራ አጥነት መጠንና ዋነኛ ምክንያቶች
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"አውስትራሊያ ውስጥ 10 በመቶ ትውልደ ኢትዮጵያውያን ወሳኝ በሆኑ፤ ዝቅተኛ ክህሎትና ዕውቀት በሚጠይቁ የጤና ዘርፍ ተሠማርተው ይገኛሉ" ዶ/ር ተበጀ ሞላ

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Africa-born Communities Are Filling Critical Labour Market Gaps

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ጠቅላይ ሚኒስትር አልበኒዚ የመጀመሪያውን ብሔራዊ የሳይበር ደህንነት አስተባባሪ ሾሙ

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"አውስትራሊያ ውስጥ 10 በመቶ ትውልደ ኢትዮጵያውያን ወሳኝ በሆኑ፤ ዝቅተኛ ክህሎትና ዕውቀት በሚጠይቁ የጤና ዘርፍ ተሠማርተው ይገኛሉ" ዶ/ር ተበጀ ሞላ

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"ሕዝቤና አገሬ በነፃ እንዳስተማሩኝ ሁሉ፤ እኔም አንድ የሥነ ስዕል ማዕከል ከፍቼ ወገኖቼን በነፃ ለማስተማር ውጥን አለኝ" አርቲስት ወርቅነህ በዙ

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"በዙሪያችን ያለውን ሐዘን፣ ፍርሃት፣ ቅያሜና ሽሽት ከመድገም፤ ሕዝብ ማየት ያልቻለውን እንዲያይ፤ መስማት የተሳነው እንዲሰማ ባደረግ እመርጣለሁ" አርቲስት ወርቅነህ በዙ