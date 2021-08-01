መንታ መንገድ፤ የኮሮናቫይረስ ክትባቶችን መከተብ ወይም ሕይወትን ለሞት ማጋለጥ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen መንታ መንገድ፤ የኮሮናቫይረስ ክትባቶችን መከተብ ወይም ሕይወትን ለሞት ማጋለጥPlay13:27ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Dr Wubshet Tesfaye (L) and Dr Alemayehu Mekonnen (R). Source: W.Tesfaye and A.Mekonnen )Get the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (11.69MB)Published 1 August 2021 at 2:48pm, updated 3 August 2021 at 11:04amBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS በአውስትራሊያ የኢትዮጵያውያን ተመራማሪዎች አውታረ መረብ አባላት ዶ/ር ውብሸት ተስፋዬ - በካንብራ ዩኒቨርሲቲ የመድኃኒት አጠቃቀም ተመራማሪና ዶ/ር ዓለማየሁ መኮንን - በዲከን ዩኒቨርሲቲ የመድኃኒት አጠቃቀም ተመራማሪ፤ ስለ ኮሮናቫይረስ ክትባቶች ሕይወት አዳኝነትና ለመከተብ የማመንታትን ጎጂነት አስመልክተው ይናገራሉ።Published 1 August 2021 at 2:48pm, updated 3 August 2021 at 11:04amBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisementየክትባት ጠቀሜታዎችክትባቶችን ማማረጥ ወይስ ፈጥኖ መከተብ?ፖለቲካና ሳይንስShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ