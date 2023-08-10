"የአማራ ሕዝብ አንዳንዶች እንደሚሉት የሌላውን ብሔርና ብሔረሰብ ባሕል በጥጋብና በዕብሪት ለመጨፍለቅ የተነሳ ሕዝብ አይደለም" ዶ/ር ይርጋ ገላው

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Dr Yirga Gelaw Woldeyes, Senior Lecturer and Multidisciplinary Researcher at Curtin University's Centre for Human Rights Education. Credit: YG.Woldeyes

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"ቢያንስ መገዳደልን የሚያስቀር ፖለቲካ የሌለን መሆኑ በጣም ያሳዝነኛል" የሚሉት፤ በከርተን ዩኒቨርሲቲ የሰብዓዊ መብቶች ትምህርት ማዕከል ገዲብ ተመራማሪና መምህር ዶ/ር ይርጋ ገላው፤ በአማራ ክፍለ አገር ተከስቶ ያለውን ግጭት አሳሳቢነት አንስተው ይናገራሉ።

አንኳሮች
  • ከጦርነት ወደ ግጭት
  • የጠብመንጃና ፖለቲካዊ መግትሔ አተያዮች
  • ተቃራኒ የግጭት መንስዔዎች
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አውስትራሊያና ዩናይትድ ስቴትስን ጨምሮ አምስት አገራት የአማራ አካባቢ ሰላማዊ ሰዎች ሞትና አለመረጋጋት ያሳሰባቸው መሆኑን ገለጡ

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"ብዙ ኢትዮጵያውያን በተለይም የዘር ማጥፋትና የማንነት ጥቃት ተፈፀመ ሲባል የሚጮኹት የራሳቸው ብሔር ሲጠቃ ነው" ዶ/ር ይርጋ ገላው

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የአውስትራሊያ ሌበር ፓርቲ የእሥራኤል ሠፈራ ግንባታን በኢሕጋዊነትና የሰላም መሰናክልነት ፈረጀ

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