“ወለተ ጴጥሮስንና ኢትዮጵያ ለብዙ ሺህ ዓመታት ያቆየችውን ሃይማኖት በሚያራክስ መልኩ የተፃፈው መጽሐፍ ታሪክን የሚያጣምምና የሚያራክስ ነው” - ዶ/ር ይርጋ ገላው

Dr Yirga Gelaw

Dr Yirga Gelaw Woldeyes Source: Supplied

Get the SBS Audio app

Other ways to listen

ዶ/ር ይርጋ ገላው ወልደየስ - በከርቲን ዩኒቨርሲቲ የሰብዓዊ መብቶች ትምህርት ማዕከል ድኅረ ምረቃ ገዲብ መምህርና ተመራማሪ፤ በፕሮፌሰር ዌንዲ ቤልሸርና ዶ/ር ማይክል ክሌይነር ተርጓሚነትና አርታኢነት ለሕትመት የበቃውን “The Life and Struggles of Our Mother Walatta Petros” መጽሐፍ ተቃርነው “Colonial Rewriting of African History: Misinterpretations and Distortions in Belcher and Kleiner’s Life and Struggles of Walatta Petros”በሚልርዕስበ Journal of Afroasiatic Languages, History and Culture Volume 9, Number 2, 2020 ሕትመት ላይ የከረረ ትችት ለማቅረብ ስለምን ግድ እንደተሰኙ ያስረዳሉ።

አንኳሮች

  •  የፖለቲካና የሃይማኖት አሉታዊ ገጽታ ፈጠራዎች  
  • የትርጉምና የታሪክ ህፀፆች
  • ግልፅ ደብዳቤ ለፕሪንስተን ዩኒቨርሲ
Read more

Some Notes on Belcher and Kleiner’s Life and Struggles of Our Mother Walatta Petros

Share

Latest podcast episodes

Shek Abdurahman

" የረመዳን ጾም ከፈጣሪያችን ምህረትን የምንለምንበት ለተቸገሩ እጃችንን የምንዘረጋበት በጋራ የምናመልክበት ወቅት ነው ። " ሼክ አብዱራህማን ሐጂ ከቢር

Brave Fireman of a Burning Building and Holds Saved boy in His Arms. Open fire and one Firefighter in the Background.

በቤትዎ ከእሳት አደጋ ይጠበቁ ፤ በአውስትራሊያ ህይወትን ከሚያጠፉ የተፈጥሮ አደጋዎች እንዴት መከላከል ይቻላል

Driver training exam.

የአውስትራሊያን የመንጃ ፈቃድ እንዴት ማግኘት ይቻላል?

Chris Minns and Dominic Perrottet.jpg

ኒው ሳውዝ ዌይልስ፤ምርጫ 2023