ዶ/ር ይርጋ ገላው በፐርዝ ከርተን ዪኒቨርሲት ከፍተኛ ተመራማር እና መምህር እንዲሁም በአገር በቀል እውቀቶች ላይ ተመራማሪ

በእኔ እምነት የአገራችንን ምርታማነት ለማሳደግ መፍተሄው ልውጥ ህያዋንን ( Genetically Modified Organisms ) ማስተዋወቅ ሳይሆን ገበሬውን በገንዘብ መደገፍ ነው። እንዲሁም ህዝቡ ውስጥ ያለውን አገር በቀል እውቀት በመንከባከብ እና ተፈጥሮአዊ ኡደቱን በመጠበቅ የተሻለ ምርታማነትን ማምጣት ይቻላል ።
Dr Yirga Gelaw Source: SBS Amharic
Published 12 June 2020 at 11:53pm, updated 13 June 2020 at 12:09am
Presented by Martha Tsegaw
Source: SBS
“ ልውጥ ህያዋን (GMO) ከሚፈቱት ጊዜያዊ ችግር ይበልጥ በዘላቂነት የሚያደርሱትን ጉዳት ከሌሎች አገሮች ልምድ መማር ይኖርብናል ” - ዶ/ር ይርጋ ገላው
Published 12 June 2020 at 11:53pm, updated 13 June 2020 at 12:09am
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