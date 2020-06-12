ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

ዶ/ር ይርጋ ገላው በፐርዝ ከርተን ዪኒቨርሲት ከፍተኛ ተመራማር እና መምህር እንዲሁም በአገር በቀል እውቀቶች ላይ ተመራማሪ

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Dr Yirga Gelaw Source: SBS Amharic

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Published 12 June 2020 at 11:53pm, updated 13 June 2020 at 12:09am
Presented by Martha Tsegaw
Source: SBS

“ ልውጥ ህያዋን (GMO) ከሚፈቱት ጊዜያዊ ችግር ይበልጥ በዘላቂነት የሚያደርሱትን ጉዳት ከሌሎች አገሮች ልምድ መማር ይኖርብናል ” - ዶ/ር ይርጋ ገላው

Published 12 June 2020 at 11:53pm, updated 13 June 2020 at 12:09am
Presented by Martha Tsegaw
Source: SBS
በእኔ እምነት የአገራችንን ምርታማነት ለማሳደግ መፍተሄው ልውጥ ህያዋንን ( Genetically Modified Organisms ) ማስተዋወቅ ሳይሆን ገበሬውን በገንዘብ መደገፍ ነው። እንዲሁም ህዝቡ ውስጥ ያለውን አገር በቀል እውቀት በመንከባከብ እና ተፈጥሮአዊ ኡደቱን በመጠበቅ የተሻለ ምርታማነትን ማምጣት ይቻላል ።

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