"የዶ/ር ዐቢይ የመደመር መጽሐፍ፣ የካፒታሊዝም አካሄዳችንና አብዮታዊ ዲሞክራሲ ይፃረራሉ" ዶ/ር ዮሃንስ ካሣሁን

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen "የዶ/ር ዐቢይ የመደመር መጽሐፍ፣ የካፒታሊዝም አካሄዳችንና አብዮታዊ ዲሞክራሲ ይፃረራሉ" ዶ/ር ዮሃንስ ካሣሁንPlay15:39ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Medemer. Credit: SBS AmharicGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (15.91MB)Published 18 August 2022 at 6:59pm, updated 18 August 2022 at 7:50pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS ዶ/ር ዮሃንስ ካሣሁን የምጣኔ ሃብት ዕድገትና የሕግ ማሻሻያ መካነ ተቋም ዳይሬክተር፤ በቅርቡ በJAAL ሩብ ዓመታዊ መጽሔት ላይ "Power Transfer Conflicts: Historical, Conceptual, and Legal Perspectives - Ethiopia" በሚል ርዕስ ለንባብ ስላበቁት መጣጥፋቸው ዋነኛ ጭብጦች ይናገራሉ።Published 18 August 2022 at 6:59pm, updated 18 August 2022 at 7:50pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮችየምዕራባውያን ከአመፅ ወደ ምርጫ ሳጥን የስልጣን ሽግግር ሂደትከዘውድ ወደ ሶሻሊዝምከአብዮታዊ ዲሞክራሲ ወደ መደመርተጨማሪ ያድምጡ"በኢትዮጵያ የኃይል ስልጣን ሽግግር ምክንያቶች የተውሶ ሕጎች፣ ወታደራዊ ተቋምን የተመረኮዘ አመራርና ሙስና ናቸው" ዶ/ር ዮሃንስ ካሣሁንShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ