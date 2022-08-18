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"በኢትዮጵያ የኃይል ስልጣን ሽግግር ምክንያቶች የተውሶ ሕጎች፣ ወታደራዊ ተቋምን የተመረኮዘ አመራርና ሙስና ናቸው" ዶ/ር ዮሃንስ ካሣሁን

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Dr Yohannes Kassahun. Credit: Y.Kassahun

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Published 18 August 2022 at 11:18am, updated 18 August 2022 at 7:53pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ዶ/ር ዮሃንስ ካሣሁን የምጣኔ ሃብት ዕድገትና የሕግ ማሻሻያ መካነ ተቋም ዳይሬክተር፤ በቅርቡ በJAAL ሩብ ዓመታዊ መጽሔት ላይ "Power Transfer Conflicts: Historical, Conceptual, and Legal Perspectives - Ethiopia" በሚል ርዕስ ለንባብ ስላበቁት መጣጥፋቸው ዋነኛ ጭብጦች ይናገራሉ።

Published 18 August 2022 at 11:18am, updated 18 August 2022 at 7:53pm
By Kassahun Seboqa Negewo
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"የዶ/ር ዐቢይ የመደመር መጽሐፍ፣ የካፒታሊዝም አካሄዳችንና አብዮታዊ ዲሞክራሲ ይፃረራሉ" ዶ/ር ዮሃንስ ካሣሁን

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