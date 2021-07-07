ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

“በጣም መቀደስና መወደስ ያለባቸው ጠቅላይ ሚኒስትር በዓለም አቀፍ ደረጃ እየተወቀሱና እየተረገሙ ያሉት ለምንድነው?” ዶ/ር ዮናስ ብሩ

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Dr Yonas Biru.

Dr Yonas Biru. Source: Y.Biru

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Published 8 July 2021 at 9:29am
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ዶ/ር ዮናስ ብሩ የቀድሞው የዓለም ባንክ ሉላዊ ምጣኔ ሃብት ንፅፅር ምክትል ሥራ አስኪያጅ፤ ኢትዮጵያ ዓለም አቀፍ ፕሮፌሽናል ሎቢና የሕዝብ ግንኙነት በጀትን በጅታ መጠቀም ባለመቻሏ ገጥመዋታል ያሏቸውን ጉዳቶች ዋቤ ነቅሰው ይናገራሉ። ከቶውንም ኢትዮጵያ ዓለም አቀፍ የሕዝብ ግንኙነትን ብትጠቀም ኖሮ የትግራይ ጦርነትም ባልተነሳ ነበር የሚል አመኔታቸውን ያንፀባርቃሉ።

Published 8 July 2021 at 9:29am
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች

 

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  • የዓለም አቀፍ ሎቢና ሕዝብ ግንኙነት ሚናና ጠቀሜታ
  • ኢትዮጵያና የሕዝብ ግንኙነት በጀት
  • ኢትዮጵያ ላይ የደረሱ አሉታዊ ገፅታዎች
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