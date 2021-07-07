“በጣም መቀደስና መወደስ ያለባቸው ጠቅላይ ሚኒስትር በዓለም አቀፍ ደረጃ እየተወቀሱና እየተረገሙ ያሉት ለምንድነው?” ዶ/ር ዮናስ ብሩ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen “በጣም መቀደስና መወደስ ያለባቸው ጠቅላይ ሚኒስትር በዓለም አቀፍ ደረጃ እየተወቀሱና እየተረገሙ ያሉት ለምንድነው?” ዶ/ር ዮናስ ብሩPlay12:53ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Dr Yonas Biru. Source: Y.BiruGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (10.86MB)Published 8 July 2021 at 9:29amBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS ዶ/ር ዮናስ ብሩ የቀድሞው የዓለም ባንክ ሉላዊ ምጣኔ ሃብት ንፅፅር ምክትል ሥራ አስኪያጅ፤ ኢትዮጵያ ዓለም አቀፍ ፕሮፌሽናል ሎቢና የሕዝብ ግንኙነት በጀትን በጅታ መጠቀም ባለመቻሏ ገጥመዋታል ያሏቸውን ጉዳቶች ዋቤ ነቅሰው ይናገራሉ። ከቶውንም ኢትዮጵያ ዓለም አቀፍ የሕዝብ ግንኙነትን ብትጠቀም ኖሮ የትግራይ ጦርነትም ባልተነሳ ነበር የሚል አመኔታቸውን ያንፀባርቃሉ።Published 8 July 2021 at 9:29amBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisementየዓለም አቀፍ ሎቢና ሕዝብ ግንኙነት ሚናና ጠቀሜታኢትዮጵያና የሕዝብ ግንኙነት በጀትኢትዮጵያ ላይ የደረሱ አሉታዊ ገፅታዎችShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ