ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen ኢትዮጵያ የራሷ ዓለም አቀፍ የቴሌቪዥን፣ ሬዲዮና ድረ-ገፅ ሥርጭት ያስፈልጋታል?Play13:19ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Dr Yonas Biru. Source: Y.BiruGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (11.21MB)Published 8 July 2021 at 12:01pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS ዶ/ር ዮናስ ብሩ የቀድሞው የዓለም ባንክ ሉላዊ ምጣኔ ሃብት ንፅፅር ምክትል ሥራ አስኪያጅ፤ ለኢትዮጵያ ዓለም አቀፍ ፕሮፌሽናል ሎቢና የሕዝብ ግንኙነት አጠቃቀምና ወቅታዊ የመረጃ ፍሰት አሥፈላጊነት ደረጃን አንስተው ያስረዳሉ።Published 8 July 2021 at 12:01pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisementየመንግሥት፣ የሕዝብና የኢትዮጵያውያንና ትውልደ - ኢትዮጵያውያን ዓለም አቀፍ ሎቢና የሕዝብ ግንኙነት ሚናዓለም አቀፍ ሕዝባዊ ዲፕሎማሲምክረ ሃሳብShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ