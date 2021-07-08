ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

ኢትዮጵያ የራሷ ዓለም አቀፍ የቴሌቪዥን፣ ሬዲዮና ድረ-ገፅ ሥርጭት ያስፈልጋታል?

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

Dr Yonas Biru.

Dr Yonas Biru. Source: Y.Biru

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 8 July 2021 at 12:01pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ዶ/ር ዮናስ ብሩ የቀድሞው የዓለም ባንክ ሉላዊ ምጣኔ ሃብት ንፅፅር ምክትል ሥራ አስኪያጅ፤ ለኢትዮጵያ ዓለም አቀፍ ፕሮፌሽናል ሎቢና የሕዝብ ግንኙነት አጠቃቀምና ወቅታዊ የመረጃ ፍሰት አሥፈላጊነት ደረጃን አንስተው ያስረዳሉ።

Published 8 July 2021 at 12:01pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች

 

Advertisement
  • የመንግሥት፣ የሕዝብና የኢትዮጵያውያንና ትውልደ - ኢትዮጵያውያን ዓለም አቀፍ ሎቢና የሕዝብ ግንኙነት ሚና
  • ዓለም አቀፍ ሕዝባዊ ዲፕሎማሲ
  • ምክረ ሃሳብ
Share

Latest podcast episodes

Melbourne Cup

የሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድር

The logo of the African Union (AU) is seen at the entrance of the AU headquarters.jpg

በአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ

Abune Petros.jpg

"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ

PIC SImET.jpg

"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ