"ከ130 በላይ የሚሆኑ ዜጎችን ከሕገ ወጥ አዘዋዋሪዎች ለማዳን ችለናል፤ በመንግሥት በኩል የትብብር፤ በሕዝብ ዘንድ የግንዛቤ ማነስ አለ" - አናፍ አመንሲሳ

"ከ130 በላይ የሚሆኑ ዜጎችን ከሕገ ወጥ አዘዋዋሪዎች ለማዳን ችለናል፤ በመንግሥት በኩል የትብብር፤ በሕዝብ ዘንድ የግንዛቤ ማነስ አለ" - አናፍ አመንሲሳPlay15:43Anaf Amensisa, General Manager of Mercy Fortress Services (L), and Chaplain Eddie Mekasha, President of Mercy Fortress Services (R). Credit: Amensisa and MekashaGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (10.67MB) ቻፕሊያን ኤዲ መካሻ፤ የምህረት አምባ አገልግሎቶች ፕሬዚደንትና አቶ አናፍ አመንሲሳ፤ የምህረት አምባ አገልግሎቶች ዋና ሥራ አስኪያጅ፤ ስለ ድርጅታቸው አመሠራረትና የሕገ ወጥ የሰዎች ዝውውር ሰለባዎችን የመታደግ ሚና አስመልክተ ይናገራሉ።አንኳሮችየአገልግሎት ዘርፎችተግዳሮቶችና ስኬቶችመንግሥታዊ ትብብር፣ ሕዝባዊ ግንዛቤና ልገሳShareLatest podcast episodes"የሚሻለው በሕገ ወጥ የሰዎች ዝውውር ከአገር የወጡትን ለመመለስ ከመሞከር በፊት፤ ከአገር የሚያስወጧቸውን ችግሮች ለመመለስ መሞከር ነው" - ኤዲ መካሻየመከላከያ ክለሳ የአውስትራሊያ መከላከያ ኃይል አስቸኳይ ማሻሻያ ማድረግ እንደሚገባው አሳሰበ"ኢትዮጵያውያን ወላጆች ልጆችን ማሳደግ የሚፈልጉት ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳደጉበት ነው፤ እሱ ደግሞ እዚህ አገር አይሆንም" ሰላማዊት ግዛውከሐዋሳ እስከ አውስትራሊያ "ኢትዮጵያ ሳለሁ፤ አውስትራሊያ ውስጥ ካንጋሩ ጎዳና ላይ ሁሉ የሚታይ ይመስለኝ ነበር"ሰላማዊት ግዛው