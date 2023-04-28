"ከ130 በላይ የሚሆኑ ዜጎችን ከሕገ ወጥ አዘዋዋሪዎች ለማዳን ችለናል፤ በመንግሥት በኩል የትብብር፤ በሕዝብ ዘንድ የግንዛቤ ማነስ አለ" - አናፍ አመንሲሳ

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Anaf Amensisa, General Manager of Mercy Fortress Services (L), and Chaplain Eddie Mekasha, President of Mercy Fortress Services (R). Credit: Amensisa and Mekasha

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ቻፕሊያን ኤዲ መካሻ፤ የምህረት አምባ አገልግሎቶች ፕሬዚደንትና አቶ አናፍ አመንሲሳ፤ የምህረት አምባ አገልግሎቶች ዋና ሥራ አስኪያጅ፤ ስለ ድርጅታቸው አመሠራረትና የሕገ ወጥ የሰዎች ዝውውር ሰለባዎችን የመታደግ ሚና አስመልክተ ይናገራሉ።

አንኳሮች
  • የአገልግሎት ዘርፎች
  • ተግዳሮቶችና ስኬቶች
  • መንግሥታዊ ትብብር፣ ሕዝባዊ ግንዛቤና ልገሳ
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"የሚሻለው በሕገ ወጥ የሰዎች ዝውውር ከአገር የወጡትን ለመመለስ ከመሞከር በፊት፤ ከአገር የሚያስወጧቸውን ችግሮች ለመመለስ መሞከር ነው" - ኤዲ መካሻ

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የመከላከያ ክለሳ የአውስትራሊያ መከላከያ ኃይል አስቸኳይ ማሻሻያ ማድረግ እንደሚገባው አሳሰበ

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"ኢትዮጵያውያን ወላጆች ልጆችን ማሳደግ የሚፈልጉት ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳደጉበት ነው፤ እሱ ደግሞ እዚህ አገር አይሆንም" ሰላማዊት ግዛው

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ከሐዋሳ እስከ አውስትራሊያ "ኢትዮጵያ ሳለሁ፤ አውስትራሊያ ውስጥ ካንጋሩ ጎዳና ላይ ሁሉ የሚታይ ይመስለኝ ነበር"ሰላማዊት ግዛው