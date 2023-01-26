የኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነትን ገፅታ የሚያስተዋውቅ ባሕላዊ ፌስቲቫል ሲድኒ ከተማ ሊካሔድ ነው

Abula Agwa and Emebet Assefa.jpg

Abula Agwa (L) and Emebet Assefa (R). Credit: A.Agwa and E.Assefa

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

ወ/ሮ እመቤት አሰፋ - የቅድስት ማርያም ኢትዮጵያውያን ሴቶች ማኅበር ኮሚቴ አባልና አቶ አቡላ አግዋ የኢትዮጵያ ሕብረ ባሕል የሰብዓዊ መብቶች ኃይል ሊቀመንበር፤ ፌብሪዋሪ 4 / ጥር 27 በሲዲኒ ከተማ ለማካሔድ ስለወጠኑት የኢትዮጵያውያን ባሕላዊ ፌስቲቫል 2023 መሰናዶ ይናገራሉ።

አንኳሮች
  • የኢትዮጵያውያን ባሕላዊ ፌስቲቫል 2023 ዓላማና መሰናዶ
  • ትዕይንቶች
  • የጥሪ መልዕክት
Share

Latest podcast episodes

Selam and Adam.jpg

ሰላም ተገኝና አዳሙ ተፈራ፤የአውስትራሊያ ቀንን የመቀየር አተያይ

Epiphany in Melbourne.jpg

"ጥምቀት የዕዳ ደብዳቤያችን የተደመሰሰበት፣የልጅነት ጥምቀታችን የተባረከበት፣ትህትና የተሰበከበት ነው"መልአከ ፀሐይ አባ ገብረሥላሴ ጎበና

Tewolda Abdosh .jpg

"ኢትዮጵያ ውስጥ እንደ ሐረር ጥንታዊነትን ይዞ የቆየ ከተማ የለም"አቶ ተወለዳ አብዶሽ

Peter Bol .jpg

የአውስትራሊያ መካከለኛ ርቀት ሯጭ ፒተር ቦል በኃይል ሰጪ መድኃኒት ሳቢያ የውድድርና ስልጠና ጊዜያዊ እገዳ ተጣለበት