ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

“ዕቅዳችን አፍሪካውያን ችግሮቻቸውን በጋራ እንዲፈቱ፣ ድምፃቸው ጎልቶ እንዲሰማና በአፍሪካ የወደፊት ዕድገት ላይ እንዲመክሩ ነው” ኢንጂነር አያሌው አስፋው

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Eng. Ayalew Asfaw

Eng. Ayalew Asfaw Source: Supplied

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Published 2 November 2020 at 11:20am
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ኢንጂነር አያሌው አስፋው - የግሎባል አፍሪካ ጸሐፊ፤ ስለ ድርጅታቸው አወቃቀርና አስተዋፅፆዎች ያስረዳሉ።

Published 2 November 2020 at 11:20am
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
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