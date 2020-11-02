“ዕቅዳችን አፍሪካውያን ችግሮቻቸውን በጋራ እንዲፈቱ፣ ድምፃቸው ጎልቶ እንዲሰማና በአፍሪካ የወደፊት ዕድገት ላይ እንዲመክሩ ነው” ኢንጂነር አያሌው አስፋው

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen “ዕቅዳችን አፍሪካውያን ችግሮቻቸውን በጋራ እንዲፈቱ፣ ድምፃቸው ጎልቶ እንዲሰማና በአፍሪካ የወደፊት ዕድገት ላይ እንዲመክሩ ነው” ኢንጂነር አያሌው አስፋውPlay09:45ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Eng. Ayalew Asfaw Source: SuppliedGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (17.87MB)Published 2 November 2020 at 11:20amBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS ኢንጂነር አያሌው አስፋው - የግሎባል አፍሪካ ጸሐፊ፤ ስለ ድርጅታቸው አወቃቀርና አስተዋፅፆዎች ያስረዳሉ።Published 2 November 2020 at 11:20amBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisementየድርጅቱ ዓላማና አመሠራረትእየተካሄዱ ያሉ ግብራዊ እንቅስቃሴዎችየወደፊት ትልሞችShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ