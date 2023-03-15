"ከእንግዲህ ወዲያ አጀንዳ ሰጪ እንጂ፤ተቀባይ አንሆንም"ኢንጂነር ሕዝቅኤል እስክንድር

"ከእንግዲህ ወዲያ አጀንዳ ሰጪ እንጂ፤ተቀባይ አንሆንም"ኢንጂነር ሕዝቅኤል እስክንድርPlay14:59Eng. Ezekiel Eskender. Credit: E.EskenderGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (8.82MB) ኢንጂነር ሕዝቅኤል እስክንድር - የዓለም አቀፍ የኢትዮጵያ ሲቪክ ማኅበራት ኔትዎርክ ሊቀመንበርና የዓለም አቀፍ ዳያስፖራ ንቅናቄ አስተባባሪ ኮሚቴ አባል፤ በቅርቡ ንቅናቄው ለጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ ስለላከው ግልፅ ደብዳቤ ይዘትና አማራጭ መፍትሔዎች ይናገራሉ።አንኳሮችየግልፅ ደብዳቤው መንስኤዎችና የትኩረት አቅጣጫዋነኛ አገራዊ ተግዳሮቶችምክረ ሃሳቦችShareLatest podcast episodesየአውስትራሊያን የመንጃ ፈቃድ እንዴት ማግኘት ይቻላል?አሕመድ አሊ ሚራህ 15ኛው የአፋር ሱልጣን ሆነው ሥርዓተ ንግሥና ፈፀሙየአውስትራሊያን ኑክሊየር ባሕር ሰርጓጆች ለመሥራት የባለሙያ እጥረት አሳሳቢ ሆኗልየጤፍ ዋጋ ንረት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደርን ማሳሰቢያ ለመስጠት ግድ አሰኘ