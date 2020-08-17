“የሕዳሴ ግድብን በመገደባችን በግብፅና ሱዳን ላይ ይደርስ የነበረው የተፈጥሮ ጎርፍ መጥለቅለቅ ይቀንሳል” - ኢንጅነር ነፃነት እጅጋየሁ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen “የሕዳሴ ግድብን በመገደባችን በግብፅና ሱዳን ላይ ይደርስ የነበረው የተፈጥሮ ጎርፍ መጥለቅለቅ ይቀንሳል” - ኢንጅነር ነፃነት እጅጋየሁPlay15:13ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Eng. Netsanet Ejigayehu Shiferaw Source: SuppliedGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (27.88MB)Published 17 August 2020 at 5:58pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS ነፃነት እጅጋየሁ ሺፈራው - በኩዊንስላንድ - አውስትራሊያ የግል አማካሪ ኩባንያ ገዲብ መሐንዲስ፤ ስለ ሕዳሴ ግድብና የአውስትራሊያ ግድቦችን የጎርፍ መከላከል አቅምን ተሞክሮ ያነሳሉ።Published 17 August 2020 at 5:58pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች የሕዳሴ ግድብ ፋይዳዎችየግድቦች አዎንታዊና አሉታዊ የጎርፍ ተፅዕኖዎችየብሪስበን - አውስትራሊያ ግድብና የጎርፍ አደጋ ShareLatest podcast episodes"የሙዚቃዬ መነሻዬ አስቴር አወቀ ናት፤ከሙዚቃ መቼም አልለይም"ድምፃዊት ስንታየሁ በላይወጣት ድምፃዊት ስንታየሁ በላይ፤ከፋና ራያ የባሕል ቡድን እስከ "ፀደይ" ገሚስ አልበም"እምነታችን የፀና ሆኖ እንድንጠብቅ አደራ እላለሁ፤እንኳን ሁላችንንም ለልደቱ አደረሰን"አቡነ ሙሴ"የገናን በዓል ስናከብር አገራችን ኢትዮጵያን፣የተሰደዱትን፣መጠለያ አጥተውና ተቸግረው ያሉትን በፀሎት እያሰብን መሆን አለበት"መልአከ ፀሐይ መንግሥቱ