ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

“የሕዳሴ ግድብን በመገደባችን በግብፅና ሱዳን ላይ ይደርስ የነበረው የተፈጥሮ ጎርፍ መጥለቅለቅ ይቀንሳል” - ኢንጅነር ነፃነት እጅጋየሁ

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Interview with Eng. Netsanet Ejigayehu Shiferaw

Eng. Netsanet Ejigayehu Shiferaw Source: Supplied

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Published 17 August 2020 at 5:58pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ነፃነት እጅጋየሁ ሺፈራው - በኩዊንስላንድ - አውስትራሊያ የግል አማካሪ ኩባንያ ገዲብ መሐንዲስ፤ ስለ ሕዳሴ ግድብና የአውስትራሊያ ግድቦችን የጎርፍ መከላከል አቅምን ተሞክሮ ያነሳሉ።

Published 17 August 2020 at 5:58pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች

 

  • የሕዳሴ ግድብ ፋይዳዎች
  • የግድቦች አዎንታዊና አሉታዊ የጎርፍ ተፅዕኖዎች
  • የብሪስበን - አውስትራሊያ ግድብና የጎርፍ አደጋ  
 

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