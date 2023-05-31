"የኢትዮጵያ አየር መንገድ የሲንጋፖር በረራውን ጀምሯል፤ ከኢትዮጵያ ወደ አውስትራሊያም ለመብረር አስቧል" ኢንጂነር ተሊላ ደሬሳ

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Ethiopian Airlines Airbus 350-900 taking off from London Heathrow airport. Credit: Fabrizio Gandolfo/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

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ኢንጂነር ተሊላ ደሬሳ ጉተማ የሲንጋፖር፣ አውስትራሊያና ኒውዝላንድ ቀጣና ዋና ሥራ አስኪያጅ፤ ስለ አውስትራሊያ የጉብኝት አስባባቸው፣ የአየር መንገዱን የንግድ ስትራቴጂና የበረራ እንቅስቃሴዎች አስመልክተው ይናገራሉ።

አንኳሮች
  • የቲኬት ሽያጭና ግዢ
  • ከሲንጋፖር አዲስ አበባ
  • ከኢትዮጵያ አውስትራሊያ
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Come Fly With Us: Esayas Woldemariam Hailu

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