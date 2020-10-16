“የአንበጣውን አካሄድ እናውቃለን፤ አንበጣው ወደ ኢትዮጵያ እንዲገባ ያደረገው በየመን ያለው ሴኩሪቲ ጉዳይ ነው” - አቶ ፈለገ ኤልያስ

Felege Elias

Felege Elias Source: FE and DK

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አቶ ፈለገ ኤልያስ - የምሥራቅ አፍሪካ የበረሃ አንበጣ መከላከያ ድርጅት የመረጃ ትንበያ ከፍተኛ ባለሙያ፤ የአንበጣ መንጋ ወረርሽኝን አስመልክተው ያስረዳሉ።

አንኳሮች

 

  • የምሥራቅ አፍሪካ የበረሃ አንበጣ መከላከያ ድርጅት ማን ነው?
  • በኢትዮጵያ የበረሃ አንበጣ ወረርሽኝ ክስታና የመከላከል ተግባራት
  • ምርምር፣ ትንበያ፣ መረጃ አሰባሰብና ስልጠና
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