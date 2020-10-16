“የአንበጣውን አካሄድ እናውቃለን፤ አንበጣው ወደ ኢትዮጵያ እንዲገባ ያደረገው በየመን ያለው ሴኩሪቲ ጉዳይ ነው” - አቶ ፈለገ ኤልያስ

“የአንበጣውን አካሄድ እናውቃለን፤ አንበጣው ወደ ኢትዮጵያ እንዲገባ ያደረገው በየመን ያለው ሴኩሪቲ ጉዳይ ነው” - አቶ ፈለገ ኤልያስPlay24:12Felege Elias Source: FE and DKGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (12.44MB) አቶ ፈለገ ኤልያስ - የምሥራቅ አፍሪካ የበረሃ አንበጣ መከላከያ ድርጅት የመረጃ ትንበያ ከፍተኛ ባለሙያ፤ የአንበጣ መንጋ ወረርሽኝን አስመልክተው ያስረዳሉ።አንኳሮች የምሥራቅ አፍሪካ የበረሃ አንበጣ መከላከያ ድርጅት ማን ነው?በኢትዮጵያ የበረሃ አንበጣ ወረርሽኝ ክስታና የመከላከል ተግባራትምርምር፣ ትንበያ፣ መረጃ አሰባሰብና ስልጠናShareLatest podcast episodes" የረመዳን ጾም ከፈጣሪያችን ምህረትን የምንለምንበት ለተቸገሩ እጃችንን የምንዘረጋበት በጋራ የምናመልክበት ወቅት ነው ። " ሼክ አብዱራህማን ሐጂ ከቢርበቤትዎ ከእሳት አደጋ ይጠበቁ ፤ በአውስትራሊያ ህይወትን ከሚያጠፉ የተፈጥሮ አደጋዎች እንዴት መከላከል ይቻላልየአውስትራሊያን የመንጃ ፈቃድ እንዴት ማግኘት ይቻላል?ኒው ሳውዝ ዌይልስ፤ምርጫ 2023