ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

“ወደ ማገብት ስገባ አዕምሮዬ በጠባብነት የታጠበ ነበር፤ ከሕወሓት ስወጣ ከእኒዚህ ጋር መኖር ማለት ባርነት ነው ብዬ ነው” ገብረመድኅን አርአያ

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Gebremedhin Araya. Source: GM.Araya

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Published 5 November 2021 at 8:25pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

የቀድሞው የሕወሓት ታጋይ ደራሲ ገብረመድኅን አርአያ፤ ሰሞኑን “የነባሩ ሕወሓት ታጋይ መራር ትዝታዎች” በሚል ርዕስ ለአንባቢያን ስላቀረቡት መፅሐፋቸው ጭብጦች ያስረዳሉ።

Published 5 November 2021 at 8:25pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች

 

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  • የመፅሐፉ ዓላማና ፋይዳዎች
  • ከማገብት እስከ ሕወሓት
  • ለኢሕዲሪ መንግሥት እጅ ከመስጠት እስከ አውስትራሊያ ጥገኝነት
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