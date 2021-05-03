ምርጫ 2013 “ዋነኛ የኢትዮጵያ አንገብጋቢ ጉዳዮች ብሔራዊ ዕርቅና አገራዊ አንድነት ናቸው” - አቶ ገብሩ በርሔ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen ምርጫ 2013 “ዋነኛ የኢትዮጵያ አንገብጋቢ ጉዳዮች ብሔራዊ ዕርቅና አገራዊ አንድነት ናቸው” - አቶ ገብሩ በርሔPlay13:21ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Gebru Berhe. Source: G.BerheGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (24.45MB)Published 3 May 2021 at 11:03am, updated 3 May 2021 at 12:13pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS አቶ ገብሩ በርሔ - የኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ኅብረት (ኢዲኅ) ሊቀመንበር፤ ስለ ኢዲኅ ፖለቲካዊ እንቅስቃሴዎችና በሶስት ዋነኛ የኢትዮጵያ ክፍለ አገራት የሚያደርገውን የምርጫ ተሣትፎ አስመልክተው ይናገራሉ።Published 3 May 2021 at 11:03am, updated 3 May 2021 at 12:13pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisementየ2013 አገር አቀፍ የምርጫ ተግዳሮቶችና ተሣትፎዎችአንገብጋቢ አገራዊ ጉዳዮችየኢዲኅ አማራጭ ፖሊሲዎች ShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ