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ምርጫ 2013 “ዋነኛ የኢትዮጵያ አንገብጋቢ ጉዳዮች ብሔራዊ ዕርቅና አገራዊ አንድነት ናቸው” - አቶ ገብሩ በርሔ

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Gebru Berhe

Gebru Berhe. Source: G.Berhe

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Published 3 May 2021 at 11:03am, updated 3 May 2021 at 12:13pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

አቶ ገብሩ በርሔ - የኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ኅብረት (ኢዲኅ) ሊቀመንበር፤ ስለ ኢዲኅ ፖለቲካዊ እንቅስቃሴዎችና በሶስት ዋነኛ የኢትዮጵያ ክፍለ አገራት የሚያደርገውን የምርጫ ተሣትፎ አስመልክተው ይናገራሉ።

Published 3 May 2021 at 11:03am, updated 3 May 2021 at 12:13pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች

 

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  • የ2013 አገር አቀፍ የምርጫ ተግዳሮቶችና ተሣትፎዎች
  • አንገብጋቢ አገራዊ ጉዳዮች
  • የኢዲኅ አማራጭ ፖሊሲዎች
     
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