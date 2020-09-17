“ባልደራስ በመንግሥት ጫናና በሴኩሪቲ ትኩረት ውስጥ እንዲገባ ያደረገው ለመንግሥት የጎን ውጋት በመሆኑ ነው” - ገለታው ዘለቀ

“ባልደራስ በመንግሥት ጫናና በሴኩሪቲ ትኩረት ውስጥ እንዲገባ ያደረገው ለመንግሥት የጎን ውጋት በመሆኑ ነው” - ገለታው ዘለቀPlay19:01Geletaw Zeleke Source: GZGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (13.31MB) አቶ ገለታው ዘለቀ - የባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ የሕዝብ ግንኙነት ኃላፊና የጽሕፈት ቤት ኃላፊ፣ ስለ ፓርቲያቸው መሪና አባላት እሥራትና እንቅስቃሴዎች ይናገራሉ።አንኳሮች ፍትሕና ፓለቲካዊ ትግሎች በኢትዮጵያ የብሔራዊ ትብብር አገራዊ ሚናና ፋይዳየባልደራስ የምርጫ ተሳትፎ ዝግጁነትShareLatest podcast episodes"በእኛ በኩል ከአውስትራሊያ ጋር መተባበር፣መሥራትና ብዙ መማር ይቻላል የሚል እምነት አለን"ተሰናባች አምባሳደር ፀጋአብ ክበበውየሴት ልጅ ግርዛት፤ ነርስ ንግሥት መልሆላንድአገርኛ ሪፖርት“ የእግር ጉዞው ዓላማ በሜልበርን የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንንና ትውልደ-ኢትዮጵያውንን ማገናኘት፣ማስተዋወቅና የሕብረት ጥቅሙን ማሳየት ነው ፡፡”