“ባልደራስ በመንግሥት ጫናና በሴኩሪቲ ትኩረት ውስጥ እንዲገባ ያደረገው ለመንግሥት የጎን ውጋት በመሆኑ ነው” - ገለታው ዘለቀ

Interview with Geletaw Zeleke

Geletaw Zeleke Source: GZ

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አቶ ገለታው ዘለቀ - የባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ የሕዝብ ግንኙነት ኃላፊና የጽሕፈት ቤት ኃላፊ፣ ስለ ፓርቲያቸው መሪና አባላት እሥራትና እንቅስቃሴዎች ይናገራሉ።

አንኳሮች

 

  • ፍትሕና ፓለቲካዊ ትግሎች በኢትዮጵያ  
  • የብሔራዊ ትብብር አገራዊ ሚናና ፋይዳ
  • የባልደራስ የምርጫ ተሳትፎ ዝግጁነት
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