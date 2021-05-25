ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

ምርጫ 2013 “ወደ ምርጫው የገባነው ስልጣን በዲሞክራሲያዊ መንገድ እንዲሸጋገር ብለን እንጂ ዘላቂ ውጤት ይገኛል ብለን አይደለም” – ግርማ በቀለ

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Girma Bekele.

Girma Bekele. Source: G.Bekele

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Published 25 May 2021 at 12:13pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

አቶ ግርማ በቀለ - በአምስት ድርጅቶች ውሕደት ከቆመ ሁለት ዓመታትን ያስቆጠረውና ለ2013 አገር አቀፍ ምርጫ በአምስት ክልሎች 280 ዕጩዎችን ያቀረበው የኅብር ኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ሊቀመንበር ናቸው። የፓርቲያቸውን ተልዕኮና የምርጫውን ፋይዳ አስመልክተው ይናገራሉ።

Published 25 May 2021 at 12:13pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች

 

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  • ከአምስት ድርጅቶች ወደ አንድ ውሁድ ፓርቲነት
  • የኅብር ኢትዮጵያ ቀዳሚ አገራዊ አጀንዳዎች
  • የብሔራዊ ዕርቅ አስፈላጊነት
     
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