ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

ምርጫ 2013 “የምርጫው መራዘም ለተፎካካሪ ፓርቲዎች ተጨማሪ ዕድሜ፤ ለሕዝቡ የማሰቢያ ጊዜ ነው” - ግዛቸው አመራ

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Gizachew Amera.

Gizachew Amera. Source: G.Amera

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Published 22 May 2021 at 2:45pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

አቶ ግዛቸው አመራ - የኢትዮጵያ ነፃነት ፓርቲ (ኢነፓ) ሊቀመንበር ናቸው። ፓርቲያቸው ለምርጫ ሕጋዊ ሰውነት ካገኘ መንፈቅ ሳያስቆጥር በአገር አቀፍ ደረጃ የሚወዳደሩ 19 ዕጩዎች ለማቅረብ ችሏል። የኢነፓን ተልዕኮና የምርጫ ዘመቻ እንቅስቃሴዎች አንስተው ያስረዳሉ።

Published 22 May 2021 at 2:45pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች

 

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  • የነፃነት ትርጓሜ
  • ፖለቲካዊ ትብብርና የሥልጣን አጠቃቀም
  • የምርጫ 2013 የጊዜ ሰሌዳ መራዘም
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