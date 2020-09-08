“ባለ ዓይነ ብርሃን ሆኖ መኖርንና ዓይነ ብርሃንን አጥቶ መኖርን ማነጻጸር አይቻልም፤ በጣም አስቸጋሪ ነው” - አቶ ኃይላይ ገብረማርያም

Interview with Hailay Gebremariam

Hailay Gebremariam Source: Supplied

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አቶ ኃይላይ ገብረማርያም ማየት የተሳናቸው ከኮረም እስከ አዲስ አበባ ያለ ሕይወታቸውን ኑረው እ.ኤ.አ. በ2009 ዓ/ም ነው። ወደ አውስትራሊያ ምድር በቅርብ ዓመታት የዘለቁትም ዓይነ ብርሃናቸውን አጥተው ነው። የሕይወት ትግላቸውንና ባለፈው ወርኃ ኦገስትም ለሕግ ምሩቅነት የመብቃት የሕይወት ጉዟቸውን አንስተው ያወጋሉ።

አንኳሮች

  • የዓይነ ብርሃን ሕይወት ከኮረም እስከ አዲስ አበባ  
  • አዲስ የብርሃን አልባ ሕይወት ጅማሮና ጉዞ
  • አውስትራሊያ - ከሠፋሪነት እስከ ሕግ ምሩቅነት   
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