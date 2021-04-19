ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

“የሴቶች ዕድገት የሁሉም ዕድገት ነው” - ሄለን ታየ

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Helen Taye

Helen Taye (L) and Hana Tadesse. Source: H.Taye and H.Tadesse

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Published 19 April 2021 at 11:58am, updated 19 April 2021 at 12:26pm
By Martha Tsegaw
Source: SBS

ወ/ሮ ሄለን ታየ - የቪክቶሪያ ኢትዮጵያውያን ሴቶች ኅብረት የቦርድ አመራር አባልና ወ/ሮ ሃና ታደሰ - የቪክቶሪያ ኢትዮጵያውያን ሴቶች ኅብረት የቦርድ ፀሐፊ፤ የዘንድሮውን የእናቶች ቀን ክብረ በዓል አስመልክቶ ኅብረቱ ስላሰናዳው ልዩ ዝግጅት ይናገራሉ።

Published 19 April 2021 at 11:58am, updated 19 April 2021 at 12:26pm
By Martha Tsegaw
Source: SBS
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