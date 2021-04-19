“የሴቶች ዕድገት የሁሉም ዕድገት ነው” - ሄለን ታየ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen “የሴቶች ዕድገት የሁሉም ዕድገት ነው” - ሄለን ታየPlay11:12ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Helen Taye (L) and Hana Tadesse. Source: H.Taye and H.TadesseGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (20.54MB)Published 19 April 2021 at 11:58am, updated 19 April 2021 at 12:26pmBy Martha TsegawSource: SBS ወ/ሮ ሄለን ታየ - የቪክቶሪያ ኢትዮጵያውያን ሴቶች ኅብረት የቦርድ አመራር አባልና ወ/ሮ ሃና ታደሰ - የቪክቶሪያ ኢትዮጵያውያን ሴቶች ኅብረት የቦርድ ፀሐፊ፤ የዘንድሮውን የእናቶች ቀን ክብረ በዓል አስመልክቶ ኅብረቱ ስላሰናዳው ልዩ ዝግጅት ይናገራሉ።Published 19 April 2021 at 11:58am, updated 19 April 2021 at 12:26pmBy Martha TsegawSource: SBSአንኳሮች Advertisementየሽልማት ሥነ ሥርዓትየዕጩ ተሸላሚዎች ጥቆማየሴቶች ሚና በሕብረተሰብ ውስጥShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ