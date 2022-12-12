ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

"ኢትዮጵያ ውስጥ በተካሔደው 17ኛው የበይነ መረብ አስተዳደር ጉባኤ ስለ ዳታ አስተዳደርና ምስጢር ጥበቃ ትልቅ ልምድ ያገኘንበት ነው" ሚኒስትር ደኤታ ህሩያ አሊ

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Huria Ali, State Minister for Ministry of Innovation and Technology. Credit: H.Ali

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Published 12 December 2022 at 2:35pm, updated 2 hours ago at 3:44pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

እ.አ.አ. በ2006 በተባበሩት መንግሥታት ዋና ፀሐፊ አማካይነት የተመሠረተው ሉላዊ የበይነ መረብ አስተዳዳር መድረክ ከኖቬምበር 28 / ሕዳር 19 እስከ ዲሴምበር 2 / ሕዳር 23 ድረስ አዲስ አበባ - ኢትዮጵያ ውስጥ ተካሂዷል። የፈጠራና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር - ሚኒስትር ደኤታ ሁሪያ አሊ ስለ መድረኩ ሂደትና ፋይዳዎች ያስረዳሉ።

Published 12 December 2022 at 2:35pm, updated 2 hours ago at 3:44pm
By Kassahun Seboqa Negewo
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አንኳሮች
  • የኢትዮጵያ የበይነ መረብ አስተዳደር መድረክ አስተናጋጅ ሆኖ መመረጥ
  • የበይነ መረብ አስተዳደር መድረክ ፋይዳ
  • መድረኩ ያስገኛቸው ተሞክሮዎችና የተቀሰሙ ትምህርቶች
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"በስትራቴጂያዊ ንድፋችን መሠረት 80 ፐርሰንት ያህል ኢትዮጵያውያንን የኢንተርኔት ተጠቃሚ ለማድረግ እየሠራን ነው" ሚኒስትር ደኤታ ህሩያ አሊ

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"በስትራቴጂያዊ ንድፋችን መሠረት 80 ፐርሰንት ያህል ኢትዮጵያውያንን የኢንተርኔት ተጠቃሚ ለማድረግ እየሠራን ነው" ሚኒስትር ደኤታ ህሩያ አሊ

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"ታናሽ ወንድሜን ጄኔራል አንዶምን ካጣሁ በኋላ ሐዘኑ ከብዶኝ ለመኖር አልፈለግኩም ነበር" እማማ ጽዮን አንዶም

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"የኢትዮጵያ አገር ባሕል ልብስን ያለ ነጠላ የምትለብስ ሴት ያበደች ሴት ነው የምትባለው፤ የአገር ልብሳችን ያለ ነጠላ አይለበስም እያልኩ እመክራለሁ" እማማ ጽዮን አንዶም

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"አፈር እስካልተጫነኝ ድረስ ኢትዮጵያ ውስጤ ነው የምትኖረው፤ ኑሮዬም የሚሆነው ኢትዮጵያ ነው" ደራሲ ታክሎ ተሾመ