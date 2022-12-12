"በስትራቴጂያዊ ንድፋችን መሠረት 80 ፐርሰንት ያህል ኢትዮጵያውያንን የኢንተርኔት ተጠቃሚ ለማድረግ እየሠራን ነው" ሚኒስትር ደኤታ ህሩያ አሊ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen "በስትራቴጂያዊ ንድፋችን መሠረት 80 ፐርሰንት ያህል ኢትዮጵያውያንን የኢንተርኔት ተጠቃሚ ለማድረግ እየሠራን ነው" ሚኒስትር ደኤታ ህሩያ አሊPlay05:42ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Huria Ali, State Minister for Ministry of Innovation and Technology. Credit: H.AliGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (3.99MB)Published 12 December 2022 at 3:29pm, updated 2 hours ago at 3:44pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS እ.አ.አ. በ2006 በተባበሩት መንግሥታት ዋና ፀሐፊ አማካይነት የተመሠረተው ሉላዊ የበይነ መረብ አስተዳዳር መድረክ ከኖቬምበር 28 / ሕዳር 19 እስከ ዲሴምበር 2 / ሕዳር 23 ድረስ አዲስ አበባ - ኢትዮጵያ ውስጥ ተካሂዷል። የፈጠራና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር - ሚኒስትር ደኤታ ሁሪያ አሊ፤ የዳታ ደህንነት ጥበቃና የበይነ መረብ መሠረተ ልማትን የማስፋፋት ትልሞች አስመልክተው ይናገራሉ።Published 12 December 2022 at 3:29pm, updated 2 hours ago at 3:44pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮችየበይነ መረብ አስተዳደር ድንጋጌና ተጠያቂነትየበይነ መረብ መሠረተ ልማት ዕቅዶችየግል ዳታ ደህንነት ጥበቃና ተጠያቂነትተጨማሪ ያድምጡ"ኢትዮጵያ ውስጥ በተካሔደው 17ኛው የበይነ መረብ አስተዳደር ጉባኤ ስለ ዳታ አስተዳደርና ምስጢር ጥበቃ ትልቅ ልምድ ያገኘንበት ነው" ሚኒስትር ደኤታ ህሩያ አሊShareLatest podcast episodes"ኢትዮጵያ ውስጥ በተካሔደው 17ኛው የበይነ መረብ አስተዳደር ጉባኤ ስለ ዳታ አስተዳደርና ምስጢር ጥበቃ ትልቅ ልምድ ያገኘንበት ነው" ሚኒስትር ደኤታ ህሩያ አሊ"ታናሽ ወንድሜን ጄኔራል አንዶምን ካጣሁ በኋላ ሐዘኑ ከብዶኝ ለመኖር አልፈለግኩም ነበር" እማማ ጽዮን አንዶም"የኢትዮጵያ አገር ባሕል ልብስን ያለ ነጠላ የምትለብስ ሴት ያበደች ሴት ነው የምትባለው፤ የአገር ልብሳችን ያለ ነጠላ አይለበስም እያልኩ እመክራለሁ" እማማ ጽዮን አንዶም"አፈር እስካልተጫነኝ ድረስ ኢትዮጵያ ውስጤ ነው የምትኖረው፤ ኑሮዬም የሚሆነው ኢትዮጵያ ነው" ደራሲ ታክሎ ተሾመ