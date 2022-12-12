ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

"በስትራቴጂያዊ ንድፋችን መሠረት 80 ፐርሰንት ያህል ኢትዮጵያውያንን የኢንተርኔት ተጠቃሚ ለማድረግ እየሠራን ነው" ሚኒስትር ደኤታ ህሩያ አሊ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

SM Huria Ali.jpg

Huria Ali, State Minister for Ministry of Innovation and Technology. Credit: H.Ali

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 12 December 2022 at 3:29pm, updated 2 hours ago at 3:44pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

እ.አ.አ. በ2006 በተባበሩት መንግሥታት ዋና ፀሐፊ አማካይነት የተመሠረተው ሉላዊ የበይነ መረብ አስተዳዳር መድረክ ከኖቬምበር 28 / ሕዳር 19 እስከ ዲሴምበር 2 / ሕዳር 23 ድረስ አዲስ አበባ - ኢትዮጵያ ውስጥ ተካሂዷል። የፈጠራና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር - ሚኒስትር ደኤታ ሁሪያ አሊ፤ የዳታ ደህንነት ጥበቃና የበይነ መረብ መሠረተ ልማትን የማስፋፋት ትልሞች አስመልክተው ይናገራሉ።

Published 12 December 2022 at 3:29pm, updated 2 hours ago at 3:44pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች
  • የበይነ መረብ አስተዳደር ድንጋጌና ተጠያቂነት
  • የበይነ መረብ መሠረተ ልማት ዕቅዶች
  • የግል ዳታ ደህንነት ጥበቃና ተጠያቂነት
ተጨማሪ ያድምጡ

"ኢትዮጵያ ውስጥ በተካሔደው 17ኛው የበይነ መረብ አስተዳደር ጉባኤ ስለ ዳታ አስተዳደርና ምስጢር ጥበቃ ትልቅ ልምድ ያገኘንበት ነው" ሚኒስትር ደኤታ ህሩያ አሊ

Share

Latest podcast episodes

State Minister Hiruia Ali.jpg

"ኢትዮጵያ ውስጥ በተካሔደው 17ኛው የበይነ መረብ አስተዳደር ጉባኤ ስለ ዳታ አስተዳደርና ምስጢር ጥበቃ ትልቅ ልምድ ያገኘንበት ነው" ሚኒስትር ደኤታ ህሩያ አሊ

General Aman Andom.jpg

"ታናሽ ወንድሜን ጄኔራል አንዶምን ካጣሁ በኋላ ሐዘኑ ከብዶኝ ለመኖር አልፈለግኩም ነበር" እማማ ጽዮን አንዶም

Emama Tsion Pic.jpg

"የኢትዮጵያ አገር ባሕል ልብስን ያለ ነጠላ የምትለብስ ሴት ያበደች ሴት ነው የምትባለው፤ የአገር ልብሳችን ያለ ነጠላ አይለበስም እያልኩ እመክራለሁ" እማማ ጽዮን አንዶም

My Country in My Heart.jpg

"አፈር እስካልተጫነኝ ድረስ ኢትዮጵያ ውስጤ ነው የምትኖረው፤ ኑሮዬም የሚሆነው ኢትዮጵያ ነው" ደራሲ ታክሎ ተሾመ