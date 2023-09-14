"ኢትዮጵያ ውስጥ በመንግሥትና በሕዝብ መካከል ያለው ተቃርኖ የሚዲያ ተቋማት አቋም ላይ ተፅዕኖ አለው፤ ያ የማይካድ ሐቅ ነው" ጋዜጠኛ አበበ ገላው

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Journalist Abebe Gelaw. Credit: SBS Amharic

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ጋዜጠኛ አበበ ገላው፤ የኢትዮ-ድምፅ ኔትዎርክ መሥራችና ዋና ሥራ አስኪያጅ የማኅበራዊ ሚዲያን ፖለቲካዊና ሙያዊ ተፅዕኖዎች አንስቶ ይናገራል።

አንኳሮች
  • የማኅበራዊ ሚዲያ የኢትዮጵያን ፖለቲካ በማወሳሰብና አቅጣጫ በማመላከት ረገድ ያለው ሚና
  • ኢትዮጵያ ተኮር የባሕር ማዶ መንግሥታዊና የግል ብዙኅን መገናኛዎች ሚና
  • የፕሬስ ነፃነት
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"የኢትዮ-ድምፅ ኔትዎርክ ዋና ዓላማ የተጣራ አስተማማኝ መረጃ ለኅብረተሰቡ ማድረስና ድምፅ ለታፈነበት መድረክ ማመቻቸት ነው" ጋዜጠኛ አበበ ገላው

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