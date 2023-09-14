"ኢትዮጵያ ውስጥ በመንግሥትና በሕዝብ መካከል ያለው ተቃርኖ የሚዲያ ተቋማት አቋም ላይ ተፅዕኖ አለው፤ ያ የማይካድ ሐቅ ነው" ጋዜጠኛ አበበ ገላው

"ኢትዮጵያ ውስጥ በመንግሥትና በሕዝብ መካከል ያለው ተቃርኖ የሚዲያ ተቋማት አቋም ላይ ተፅዕኖ አለው፤ ያ የማይካድ ሐቅ ነው" ጋዜጠኛ አበበ ገላውPlay09:17Journalist Abebe Gelaw. Credit: SBS AmharicGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (7.43MB) ጋዜጠኛ አበበ ገላው፤ የኢትዮ-ድምፅ ኔትዎርክ መሥራችና ዋና ሥራ አስኪያጅ የማኅበራዊ ሚዲያን ፖለቲካዊና ሙያዊ ተፅዕኖዎች አንስቶ ይናገራል።አንኳሮችየማኅበራዊ ሚዲያ የኢትዮጵያን ፖለቲካ በማወሳሰብና አቅጣጫ በማመላከት ረገድ ያለው ሚናኢትዮጵያ ተኮር የባሕር ማዶ መንግሥታዊና የግል ብዙኅን መገናኛዎች ሚናየፕሬስ ነፃነትተጨማሪ ያድምጡ"የኢትዮ-ድምፅ ኔትዎርክ ዋና ዓላማ የተጣራ አስተማማኝ መረጃ ለኅብረተሰቡ ማድረስና ድምፅ ለታፈነበት መድረክ ማመቻቸት ነው" ጋዜጠኛ አበበ ገላውShareLatest podcast episodes"በሲድኒ ማራቶን 2023 የወርቅ ሜዳሊያ ለማግኘት ተዘጋጅተናል፤ ኢትዮጵያውያን በተቻላቸው መጠን ድጋፋቸውን ቢሰጡን ለጥሩ ውጤት ይረዳናል" ኢትዮጵያውያን አትሌቶች"የኢትዮ-ድምፅ ኔትዎርክ ዋና ዓላማ የተጣራ አስተማማኝ መረጃ ለኅብረተሰቡ ማድረስና ድምፅ ለታፈነበት መድረክ ማመቻቸት ነው" ጋዜጠኛ አበበ ገላውበአማራ ክልል ተጥሎ ያለው የኢንተርኔት ገደብ ሙሉ በሙሉ እንዲለቀቅ ሉላዊ የሰብዓዊ መብቶች ድርጅቶች ጥሪ አቀረቡአውስትራሊያ ውስጥ የቆሰሉ የዱር እንሰሳትን እንደምን መርዳት እንደሚችሉ