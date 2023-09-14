"የኢትዮ-ድምፅ ኔትዎርክ ዋና ዓላማ የተጣራ አስተማማኝ መረጃ ለኅብረተሰቡ ማድረስና ድምፅ ለታፈነበት መድረክ ማመቻቸት ነው" ጋዜጠኛ አበበ ገላው

"የኢትዮ-ድምፅ ኔትዎርክ ዋና ዓላማ የተጣራ አስተማማኝ መረጃ ለኅብረተሰቡ ማድረስና ድምፅ ለታፈነበት መድረክ ማመቻቸት ነው" ጋዜጠኛ አበበ ገላውPlay17:04Journalist Abeb Gelaw. Credit: A.Gelaw and EVNGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (13.56MB) ጋዜጠኛ አበበ ገላው፤ የኢትዮ-ድምፅ ኔትዎርክ መሥራችና ዋና ሥራ አስኪያጅ ስለ አዲሱ የሚዲያ አገልግሎት ስርጭት ትኩረትና ግቦች ይናገራል።አንኳሮችየኢትዮ-ድምፅ ኔትዎርክ ተልዕኮና ግቦችየኢትዮጵያ ጋዜጠኞች ሙያዊ ክህሎትና ሚናየሚዲያ ተቋማት ጥንካሬና ብቃት ደረጃበፕሮፌሽናል ጋዜጠኛነትና የማኅበራዊ ሚዲያ ስርጭቶች መካከል ያሉ ግራጫ መስኮችተጨማሪ ያድምጡ"ኢትዮጵያ ውስጥ በመንግሥትና በሕዝብ መካከል ያለው ተቃርኖ የሚዲያ ተቋማት አቋም ላይ ተፅዕኖ አለው፤ ያ የማይካድ ሐቅ ነው" ጋዜጠኛ አበበ ገላውShareLatest podcast episodes"በሲድኒ ማራቶን 2023 የወርቅ ሜዳሊያ ለማግኘት ተዘጋጅተናል፤ ኢትዮጵያውያን በተቻላቸው መጠን ድጋፋቸውን ቢሰጡን ለጥሩ ውጤት ይረዳናል" ኢትዮጵያውያን አትሌቶች"ኢትዮጵያ ውስጥ በመንግሥትና በሕዝብ መካከል ያለው ተቃርኖ የሚዲያ ተቋማት አቋም ላይ ተፅዕኖ አለው፤ ያ የማይካድ ሐቅ ነው" ጋዜጠኛ አበበ ገላውበአማራ ክልል ተጥሎ ያለው የኢንተርኔት ገደብ ሙሉ በሙሉ እንዲለቀቅ ሉላዊ የሰብዓዊ መብቶች ድርጅቶች ጥሪ አቀረቡአውስትራሊያ ውስጥ የቆሰሉ የዱር እንሰሳትን እንደምን መርዳት እንደሚችሉ