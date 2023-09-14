"የኢትዮ-ድምፅ ኔትዎርክ ዋና ዓላማ የተጣራ አስተማማኝ መረጃ ለኅብረተሰቡ ማድረስና ድምፅ ለታፈነበት መድረክ ማመቻቸት ነው" ጋዜጠኛ አበበ ገላው

Abebe Belew EVN.jpg

Journalist Abeb Gelaw. Credit: A.Gelaw and EVN

Get the SBS Audio app

Other ways to listen

ጋዜጠኛ አበበ ገላው፤ የኢትዮ-ድምፅ ኔትዎርክ መሥራችና ዋና ሥራ አስኪያጅ ስለ አዲሱ የሚዲያ አገልግሎት ስርጭት ትኩረትና ግቦች ይናገራል።

አንኳሮች
  • የኢትዮ-ድምፅ ኔትዎርክ ተልዕኮና ግቦች
  • የኢትዮጵያ ጋዜጠኞች ሙያዊ ክህሎትና ሚና
  • የሚዲያ ተቋማት ጥንካሬና ብቃት ደረጃ
  • በፕሮፌሽናል ጋዜጠኛነትና የማኅበራዊ ሚዲያ ስርጭቶች መካከል ያሉ ግራጫ መስኮች
ተጨማሪ ያድምጡ

"ኢትዮጵያ ውስጥ በመንግሥትና በሕዝብ መካከል ያለው ተቃርኖ የሚዲያ ተቋማት አቋም ላይ ተፅዕኖ አለው፤ ያ የማይካድ ሐቅ ነው" ጋዜጠኛ አበበ ገላው

Share

Latest podcast episodes

Eth Athlets.jpg

"በሲድኒ ማራቶን 2023 የወርቅ ሜዳሊያ ለማግኘት ተዘጋጅተናል፤ ኢትዮጵያውያን በተቻላቸው መጠን ድጋፋቸውን ቢሰጡን ለጥሩ ውጤት ይረዳናል" ኢትዮጵያውያን አትሌቶች

Abebe Gelaw II.jpg

"ኢትዮጵያ ውስጥ በመንግሥትና በሕዝብ መካከል ያለው ተቃርኖ የሚዲያ ተቋማት አቋም ላይ ተፅዕኖ አለው፤ ያ የማይካድ ሐቅ ነው" ጋዜጠኛ አበበ ገላው

SBS ON AIR.jfif

በአማራ ክልል ተጥሎ ያለው የኢንተርኔት ገደብ ሙሉ በሙሉ እንዲለቀቅ ሉላዊ የሰብዓዊ መብቶች ድርጅቶች ጥሪ አቀረቡ

NSW Works To Save The Koala As Bushfires, Habitat Loss And Disease Threaten Future Of Australia's Iconic Animal

አውስትራሊያ ውስጥ የቆሰሉ የዱር እንሰሳትን እንደምን መርዳት እንደሚችሉ