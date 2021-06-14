"ሰዎች ሲሞቱ ከመቅበር ይልቅ በቁም እያሉ ማገዝ ይገባል" ቀድሰው ሁነኛው

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen "ሰዎች ሲሞቱ ከመቅበር ይልቅ በቁም እያሉ ማገዝ ይገባል" ቀድሰው ሁነኛውPlay13:39ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Kedsew Hunegnaw. Source: K.HunegnawGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (20.26MB)Published 14 June 2021 at 1:35pmBy Martha TsegawSource: SBS አቶ ቀድሰው ሁነኛው በሲድኒ የኢትዮጵያውያን መረዳጃ ማኅበር ሰብሳቢ፤ የዕድሩ ዓላማና የ10 ዓመት እንቅስቃሴዎችን አስመልክተው ይናገራሉ።Published 14 June 2021 at 1:35pmBy Martha TsegawSource: SBSአንኳሮች Advertisementየዕድር ጠቀሜታየዕድሩ የወደፊት ዕቅዶቻና ግቦችየ10ኛ ዓመት ምሥረታ በዓል አከባበርShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ