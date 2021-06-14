ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

"ሰዎች ሲሞቱ ከመቅበር ይልቅ በቁም እያሉ ማገዝ ይገባል" ቀድሰው ሁነኛው

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Kedsew Hunegnaw.

Kedsew Hunegnaw. Source: K.Hunegnaw

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Published 14 June 2021 at 1:35pm
By Martha Tsegaw
Source: SBS

አቶ ቀድሰው ሁነኛው በሲድኒ የኢትዮጵያውያን መረዳጃ ማኅበር ሰብሳቢ፤ የዕድሩ ዓላማና የ10 ዓመት እንቅስቃሴዎችን አስመልክተው ይናገራሉ።

Published 14 June 2021 at 1:35pm
By Martha Tsegaw
Source: SBS
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