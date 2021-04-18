“አዲስ አበባ ሕዝብን ማዕከል ያደረገች ከተማ አይደለችም” - አቶ ክቡር ገና

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen “አዲስ አበባ ሕዝብን ማዕከል ያደረገች ከተማ አይደለችም” - አቶ ክቡር ገናPlay15:01ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Kibur Gena. Source: K. GenaGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (13.4MB)Published 18 April 2021 at 5:37pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS *** አቶ ክቡር ገና - የኢትዮጵያ ዜጎች ለማሕበራዊና ፍትሕ ፓርቲ (ኢዜማ) የአዲስ አበባ ከተማ ዕጩ ከንቲባና የአፍሪካ ንግድ ምክር ቤት ፕሬዚደንት፤ ስለ ዘንድሮው የኢትዮጵያ አገር አቀፍ ምርጫና ስለምን ለከንቲባነት እንደሚወዳደሩ ይናገራሉ።Published 18 April 2021 at 5:37pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisementየኢዜማ 138 ቁልፍ ግቦች የቃል ኪዳን ሰነድሙስና፣ የኑሮ ውድነት፣ የትራንስፖርትና የመኖሪያ ቤት ችግሮችና ሥራ ፈጠራየአዲስ አበባ ባለቤትነትና የአስተዳደር ወሰንShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ