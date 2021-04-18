ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

“አዲስ አበባ ሕዝብን ማዕከል ያደረገች ከተማ አይደለችም” - አቶ ክቡር ገና

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Kibur Gena

Kibur Gena. Source: K. Gena

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Published 18 April 2021 at 5:37pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

*** አቶ ክቡር ገና - የኢትዮጵያ ዜጎች ለማሕበራዊና ፍትሕ ፓርቲ (ኢዜማ) የአዲስ አበባ ከተማ ዕጩ ከንቲባና የአፍሪካ ንግድ ምክር ቤት ፕሬዚደንት፤ ስለ ዘንድሮው የኢትዮጵያ አገር አቀፍ ምርጫና ስለምን ለከንቲባነት እንደሚወዳደሩ ይናገራሉ።

Published 18 April 2021 at 5:37pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
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